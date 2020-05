Indycar : La saison débutera le 6 juin

L’Indycar sera le premier sport automobile majeur à reprendre suite à la pandémie de coronavirus ! Alors que la Formule 1, le rallye ou encore la moto devraient, si tout va bien, reprendre au mois de juillet, les pilotes d’Indycar seront quant à eux de retour le 6 juin à Fort Worth au Texas, ont fait savoir les organisateurs de la compétition ce jeudi. Mais cela ne se déroulera pas « comme avant ». Ainsi, les qualifications, les essais et la course auront lieu le même jour, et tout se fera à huis clos. La course, qui aura lieu en nocturne, sera raccourcie, avec 200 tours de 2,32km, contre 248 en temps normal. Des mesures de sécurité ont été prises, comme la présence d'équipements de protection pour tous les participants et la mise en place de protocoles de distanciation sociale stricte. Quatre courses de la saison 2020 ont d’ores et déjà été annulées, alors que l’événement majeur de la saison, les 500 miles d’Indianapolis, a été reporté au 23 août et sera la neuvième épreuve de l’exercice 2020.