IndyCar : Herta s'offre le GP d'Indianapolis sous la pluie, Pagenaud 2eme

Colton Herta lance parfaitement le mois de mai à Indianapolis. A deux semaines des 500 Miles, le Grand Prix disputé sur le circuit routier du mythique ovale a ouvert les festivités… sous la pluie. Toutefois, la piste a très vite séché et Colton Herta a pris le risque de passer des pneus slicks très tôt. Profitant d’un meilleur rythme, le pilote Andretti a pu remonter dans la hiérarchie jusqu’à se battre pour la première place avec Pato O’Ward. La course a été très animée avec de nombreuses neutralisations et le retour de la pluie qui a poussé certains pilotes à remettre des pneus dédiés à ces conditions. En toute fin de course, prenant le risque de rester en piste, Romain Grosjean a été pénalisé et a dû céder du terrain face à Will Power.

Herta a tenu bon face à Pagenaud

En raison de la pluie qui n’a cessé d’augmenter en intensité, la course s’est achevée au temps et non à la distance initialement prévue. Un temps en tête et en pneus slicks, Pato O’Ward est allé à la faute derrière la voiture de sécurité et a alors perdu toute chance de bien figurer. Quand la dernière neutralisation a pris fin, avec sept minutes au chronomètre, Colton Herta a dû résister à la pression de Simon Pagenaud et Will Power. Toutefois, après avoir mené 50 des 75 tours parcourus, Colton Herta s’impose devant le Français , qui signe son meilleur résultat depuis son arrivée chez Meyer Shank Racing et l’Australien quand Romain Grosjean doit se contenter de la 17eme place à un tour du vainqueur. Au championnat, Alex Palou conserve la main avant la quinzaine dédiée aux 500 Miles d’Indianapolis.



INDYCAR / GRAND PRIX D’INDIANAPOLIS

Classement final - 75 tours (294,375km) - Samedi 14 mai 2022

1- Colton Herta (USA/Andretti Autosport with Curb-Agajanian) en 2h01’56’’3273

2- Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) à 3’’0983

3- Will Power (AUS/Team Penske) à 7’’1438

4- Marcus Ericsson (SUE/Chip Ganassi Racing) à 7’’8193

5- Conor Daly (USA/Ed Carpenter Racing) à 9’’6535

…

17- Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) à 1 tour

…