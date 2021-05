Indycar : Grosjean en pole sur le mythique circuit d'Indianapolis

With this kind of prestige and glory on the line, you're going to go all out. Relive the action from today's GMR Grand Prix qualifying at @IMS. #INDYCAR // #INDYGP pic.twitter.com/l1oF1vAgxO

« Quelle journée pour nous »

Romain Grosjean ne participera peut-être pas aux 500 miles d'Indianapolis dans deux semaines mais il aura été l'auteur d'un incroyable exploit sur le mythique circuit basé à Speedway.Il a retranché un dixième de seconde au temps de Josef Newgarden et deux à celui de Jack Harvey. C'est un véritable exploit pour le natif de Genève. Il n'aura eu besoin d'attendre que sa troisième course depuis son arrivée outre-Atantique pour avoir les honneurs de la pole position alors qu'il n'y était jamais arrivé en neuf saisons de Formule 1. Cette performance lui permet surtout de refaire parler de lui pour ses qualités derrière un volant et plus pour son spectaculaire accident survenu il y a six mois lors du Grand Prix du Bahreïn.« Incroyable, quand j'ai vu mon groupe de qualification, je me suis dit "si on peut sortir du premier groupe, on sera bien", et on l'a fait. Lors des derniers tours, on tenait le bon bout. Quelle journée pour nous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi heureux », a réagi le pilote de l'écurie Dale Coyne Racing sur le site de son équipe. Cette performance prouve que sa reconversion américaine est réussie.Le mois dernier lors du Grand Prix d'Alabama, Romain Grosjean était déjà parvenu à s'offrir un top 10 en Indycar. Ce samedi, il peut rêver beaucoup plus grand...