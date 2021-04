Indycar : Grosjean 10eme pour sa première, Palou s'impose

Dale Coyne Racing. Le pilote français, qui disputera toutes les courses cette saison, sauf celles sur les circuits ovales, faisait donc ses grands débuts à l'occasion du Grand Prix d'Alabama, à Barber, où il devait effectuer 90 tours et 344,7 kilomètres au total. Et cela s'est bien passé pour le "miraculé" tricolore, puisqu'il a pris la dixième place finale, une place qu'il a occupée pendant toute la deuxième partie de la course.

Bourdais dans le Top 5, Pagenaud déçoit

INDYCAR / GRAND PRIX D'ALABAMA

Classement final (344,7km) - Dimanche 18 avril 2021

Sébastien Bourdais (FRA/AJ Foyd Enterprises)

Romain Grosjean (FRA/Dale Coyne Racing)

Simon Pagenaud (FRA/Team Penske)

Quatre mois et demi après son terrible accident du Grand Prix de Bahreïn, où il avait bien failli perdre la vie, Romain Grosjean était de retour au départ d'une course ce dimanche. Non pas en Formule 1, puisqu'il a quitté l'écurie Haas, mais en Indycar, lui qui a rejoint cet hiver l'équipeLa victoire est revenue pour la première fois de sa carrière à l'Espagnol Alex Palou (24 ans), qui effectuait ses débuts chez Chip Ganassi Racing, et qui a pris la tête à la mi-course pour ne plus la quitter. Il a devancé l'Australien Will Power et le Néo-Zélandais Scott Dixon.Déception en revanche pour Simon Pagenaud, qui vise tout simplement le titre de champion d'Indycar 2021, et qui n'a pris que la douzième place. Tout ce petit monde se retrouvera dès dimanche prochain à St-Petersburg, en Floride, pour la deuxième manche de la saison, qui se déroulera sur un circuit urbain.2- Will Power (AUS/Team Penske)3- Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing)4- Pato O'Ward (MEX/Arrow McLaren)5-...10-12-...