IndyCar : Double néo-zélandais au Texas, Pagenaud 10eme

Pagenaud dixième, Bourdais accidenté



Missed the action from @TXMotorSpeedway today?

We've got you covered. Check out the Race Highlights for all of the action in under 5 minutes. #INDYCAR // #Genesys300 pic.twitter.com/KH1q2UiHFX



— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 2, 2021

INDYCAR / GENESIS 300 (TEXAS)

Classement final (212 tours - 2, 414 km) - Samedi 1er mai 2021

10- Simon Pagenaud (FRA/Team Penske-Chevrolet) à 10"42

24- Sébastien Bourdais (FRA/A.J.Foyt Enterprises-Chevrolet) à 157 tours

Classement du championnat pilotes après 3 courses (sur 17)

8- Simon Pagenaud (FRA/Team Penske-Chevrolet) 74

14- Sébastien Bourdais (FRA/A.J.Foyt Enterprises-Chevrolet) 57

18- Romain Grosjean (FRA/Dale Coyne Racing with RWR-Honda) 37

Troisième course de la saison 2021 d'IndyCar et troisième vainqueur différent ! Après Alex Palou en Alabama et Colton Hertha à St-Petersburg, c'est Scott Dixon qui a triomphé samedi à Fort Worth, au Texas, pour la première course sur ovale de la saison.Scott Dixon, troisième sur la grille de départ, a mené pendant 206 des 212 tours au programme. "C'était une course folle pour nous. C'était vraiment tendu à la fin, et c'est cool de courir contre un compatriote pendant les derniers tours. C'est ma cinquième victoire au Texas, c'est génial", s'est réjoui le vainqueur du jour, six fois champion d'IndyCar. Cela fait désormais 19 saisons que le pilote de 40 ans remporte au moins une course !Côté français, cette troisième course de la saison ne restera pas dans les annales. Simon Pagenaud a dû se contenter de la dixième place, alors que Sébastien Bourdais, victime d'un accident (sans gravité), a fini dernier.Grâce à sa victoire, Scott Dixon prend la tête du classement général, à quatorze courses de la fin. Ce dimanche, une nouvelle course est prévue sur le même circuit.2- Scott McLaughlin (NZL/Team Penske) à 0"263- Pato O'Ward (MEX/Arrow McLaren SP) à 1"784- Alex Palou (ESP/Chip Ganassi) à 2"855- Graham Rahal (USA/Rahal Letterman Lanigan) à 6"6...2- Alex Palou (ESP/Chip Ganassi Racing-Honda) 1004- Pato O'Ward (MEX/Arrow McLaren SP) 805- Jack Harvey (GBR/Meyer Shank Racing) 77......