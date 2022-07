IndyCar : Dixon signe à Toronto sa 52eme victoire

52 wins in #INDYCAR and 4 wins in the 6ix.

All in a days work for the Ice Man, @scottdixon9 #IndyTO // @hondaindy pic.twitter.com/5sk0irv6VI



— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 17, 2022

Dixon a fait mieux que tenir bon



Utmost respect for my friend @scottdixon9 and truly happy to congratulate him on 52 wins. Also congratulate his team because nobody does it alone. I hope this is just a step on your continuing journey. Well done. @IndyCaronNBC

— Mario Andretti (@MarioAndretti) July 17, 2022

INDYCAR / GRAND PRIX DE TORONTO

Classement final - 85 tours (240,890km) - Dimanche 17 juillet 2022

Classement du championnat pilotes après 10 courses (sur 17)

Le temps n’a pas de prise sur Scott Dixon. Le Néo-Zélandais est allé chercher dans les rues de Toronto une 52eme victoire dans le championnat IndyCar à l’issue d’une course animée sur le circuit urbain, qui faisait son retour au calendrier après trois ans d’absence. Alors que Colton Herta, parti de la pole position, a su garder l’avantage, Josef Newgarden a dû s’incliner face à Scott Dixon pour la deuxième place. Mais, en raison de débris laissés par la monoplace de Takuma Sato, la course a été très vite neutralisée. Après la relance, les leaders ont très vite plongé dans les stands pour laisser de côté les pneus tendres chaussés au départ. S’arrêtant un tour plus tard que son dauphin, Colton Herta s’est retrouvé piégé par le Néo-Zélandais qui, grâce à des pneus en température, a pu freiner plus tard et prendre l’avantage. Les stratégies se sont alors déployées mais, au 45eme tour, Felix Rosenqvist s’est montré offensif sur Alexander Rossi qui, après un contact, a perdu le contrôle de sa monoplace, qui a fini dans le mur.La direction de course n’a pas jugé que le pilote McLaren était en faute. Après une longue interruption, la course a pu reprendre avec Colton Herta dans les échappements du leader et avec Felix Rosenqvist au contact. C’est alors un accrochage entre Kyle Kirkwood et Jimmie Johnson qui a provoqué une nouvelle neutralisation. Une fois la course relancée, Scott Dixon a pu creuser un écart poche des deux secondes pour se donner de l’air. Une marge qui été suffisante pour que le pilote Chip Ganassi Racing s’impose et revienne à hauteur de Mario Andretti au nombre de victoires en IndyCar. Colton Herta, qui a récemment pris le volant de la F1 2021 de McLaren au Portugal, et Felix Rosenqvist complètent le podium. Simon Pagenaud, dernière vainqueur en date à Toronto, a su remonter jusqu’au septième rang quand Romain Grosjean doit se contenter de la 16eme place. Cinquième, Marcus Ericsson conserve la tête du championnat avant les deux courses sur l’ovale d’Iowa le week-end prochain.Colton Herta (USA/Andretti Autosport with Curb-Agajanian) à 0’’8106Felix Rosenqvist (SUE/Arrow McLaren SP) à 1’’3490Graham Rahal (USA/Rahal Letterman Lanigan Racing) à 4’’4830Marcus Ericsson (SUE/Chip Ganassi Racing) à 5’’1260Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) à 8’’7398Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) à 19’’7839Will Power (AUS/Team Penske) 316Alex Palou (ESP/Chip Ganassi Racing) 314Josef Newgarden (USA/Team Penske) 307Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing) 307Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) 243Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) 197