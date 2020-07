IndyCar : Des tribunes encore moins garnies que prévu pour les 500 Miles d'Indianapolis

#Indy500 news from #IMS:

Updated attendance estimate and key health measures in place.



Full details: https://t.co/JE7e9oI4C5 pic.twitter.com/T2WcWONBq5



— Indianapolis Motor Speedway (@IMS) July 21, 2020

Moins de 75 000 spectateurs en tribunes et masque obligatoire

Ça ne sera pas la foule des grands jours pour les 500 Miles d’Indianapolis. Reprogrammée au 23 août prochain, la course phare du championnat IndyCar devait initialement se disputer devant des tribunes ouvertes à 50%, soit devant environ 150 000 personnes, afin de permettre une meilleure distanciation sociale entre les spectateurs et, en conséquence, limiter les risques de propagation du coronavirus à l’occasion du « plus grand spectacle du sport automobile ». Mais, face à une situation sanitaire en constante aggravation sur le territoire américain, les dirigeants de l’Indianapolis Motor Speedway (IMS) ont été contraint d’annoncer ce mardi un durcissement des mesures déjà en place. En conséquence, les tribunes seront encore moins remplies en marge de la course.Par voie de communiqué, les organisateurs de l’événement ont confirmé que la capacité sera finalement réduite à 25% de la jauge habituelle. Les 500 Miles d’Indianapolis devraient ainsi se disputer devant environ 75 000 spectateurs répartis sur l’ensemble des tribunes autour de l’ovale long d’un peu plus de quatre kilomètres. Et chaque spectateur sera contraint de porter un masque de protection afin de pouvoir accéder aux installations et assister à la course. « En juin dernier, nous avons annoncé que la course aurait lieu et que la capacité sera limitée à pas plus de 50% de la normale. Nous avons également expliqué de manière claire que nous allions procéder autrement, a déclaré Mark Miles, président de Penske Entertainment, propriétaire de l’IMS et de l’IndyCar. Nous nous attendons désormais à environ 25% de la capacité normale. Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau les fans lors des 500 Miles. Nos installations extérieures sont géantes et, avec un public à environ 25% de la normale, ça aura un air différent cette année. » Afin de limiter au maximum la capacité, la billetterie sera fermée dès le 24 juillet.