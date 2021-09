GP de Portland : Victoire et première place du classement pour Alex Palou

Les Français bien loin du compte

INDYCAR / GRAND PRIX DE PORTLAND

Classement final - 110 tours (348,7km) - Dimanche 12 septembre 2021

Classement du championnat pilotes

Après Barber et Road America, Alex Palou a dominé Portland ! A l’occasion de la quatorzième manche du championnat IndyCar, le pilote espagnol est allé chercher une troisième victoire et profite de la contre-performance du Mexicain Pato O’Ward pour reprendre la première place du classement. Pourtant, tout avait bien mal commencé pour le pilote de l’écurie Chip Ganassi Racing, qui a manqué son freinage au premier virage et est allé au contact avec son coéquipier Scott Dixon alors qu’il s’élançait de la pole position. Redescendu au 18eme rang, Alex Palou a alors changé son fusil d’épaule et a amorcé une lente remontée dans la hiérarchie. Un premier virage dont une des victimes a été Romain Grosjean. Manquant également son point de freinage, le pilote français est allé au contact, endommageant sa monoplace. Revenu aux stands, celui qui devrait rejoindre l’écurie Andretti Autosport en 2022 a pu repartir mais avec quinze tours de retard. Un départ chaotique dont un des principaux gagnants a été Pato O’Ward, qui s’est installé en tête de la course.Profitant d’une stratégie parfaitement mise en musique et des neutralisations, Alex Palou est progressivement remonté pour s’installer à nouveau en tête au 77eme des 100 tours au programme. Le bal des arrêts au stands n’a pas fait bouger la hiérarchie. Dans les derniers tours, Alexander Rossi a tout tenté pour essayer d’arracher la victoire, mettant même deux roues dans la terre, mais sans réussite. Alex Palou a pu couper la ligne d’arrivée en vainqueur avec un peu plus d’une seconde d’avance sur l’Américain alors que Scott Dixon complète le podium à un peu plus de quatre secondes de son coéquipier. Pour les Français, ce Grand Prix de Portland restera à oublier. En effet, après son accrochage, Romain Grosjean n’a pris que la 22eme place juste devant Simon Pagenaud. Un temps dans la course pour la victoire, le Poitevin a perdu du terrain après un accrochage avec Will Power qui l’envoyé en tête-à-queue à un peu plus de dix tours du but. Sébastien Bourdais, quant à lui, n’a pu faire mieux que 18eme. Au championnat, c’est donc Alex Palou qui fait la bonne affaire car Pato O’Ward a terminé 14eme avec une fin de course totalement manquée. L’Espagnol compte désormais 25 points d’avance sur le Mexicain à deux courses du terme de la saison.Alexander Rossi (USA/Andretti Autosport Honda) à 1’’2895Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing Honda) à 4’’4406Jack Harvey (GBR/Meyer Shank Racing Honda) à 8’’2208Josef Newgarden (USA/Team Penske Chevrolet) à 8’’9566Felix Rosenqvist (SUE/Arrow McLaren SP Chevrolet) à 9’’3231Marcus Ericsson (SUE/Chip Ganassi Racing Honda) à 10’’3425Colton Herta (USA/Andretti Autosport with Curb-Agajanian Honda) à 12’’2628Scott McLaughlin (AUS/Team Penske Chevrolet) à 13’’9438Graham Rahal (USA/Rahal Letterman Lanigan Racing Honda) à 17’’5449Sébastien Bourdais (FRA/A.J. Foyt Enterprises Chevrolet) à 32’’4259Simon Pagenaud (FRA/Team Penske Chevrolet) à 1 tourRomain Grosjean (FRA/Dale Coyne Racing with RWR Honda) à 15 toursPato O’Ward (MEX/Arrow McLaren SP Chevrolet) 452Josef Newgarden (USA/Team Penske Chevrolet) 443Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing Honda) 428Marcus Ericsson (SUE/Chip Ganassi Racing Honda) 402Simon Pagenaud (FRA/Team Penske Chevrolet) 329Romain Grosjean (FRA/Dale Coyne Racing with RWR Honda) 230Sébastien Bourdais (FRA/A.J. Foyt Enterprises Chevrolet) 218