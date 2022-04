GP de Long Beach : Deuxième victoire de suite pour Newgarden, Grosjean deuxième

Momentum is on his side.⁰

Make it two in a row for @JosefNewgarden as he wins the @GPLongBeach.#INDYCAR // #AGPLB pic.twitter.com/Q9y7kf0KWk



— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) April 10, 2022

Grosjean y a cru mais s’incline face à Newgarden

INDYCAR / GRAND PRIX DE LONG BEACH

Classement final - 85 tours (269,195km) - Dimanche 10 avril 2022

Classement du championnat pilotes après 3 courses (sur 17)

Le Team Penske est la force dominante en ce début de saison d’IndyCar. Après la victoire de Scott McLaughlin à St.Petersburg puis celle de Josef Newgarden dans le Texas devant le Néo-Zélandais, le Grand Prix de Long Beach a tourné une nouvelle fois en faveur de l’écurie basée en Caroline du Nord. Et comme sur l’ovale de Fort Worth, c’est Josef Newgarden qui a su tirer les marrons du feu pour l’emporter. Parti de la pole position, Colton Herta a gardé la main au départ et pendant la première phase de course, faisant fi de la neutralisation provoquée par la sortie de piste de Dalton Kellett. La donne a changé pour le pilote qui fera des essais avec McLaren en F1 cette année quand les stratégies se sont mises en place. Champion IndyCar en titre, Alex Palou a profité de l’occasion pour prendre la tête devant Josef Newgarden et un Colton Herta furieux d’avoir reculé dans la hiérarchie.Leader du championnat avant cette course, Scott McLaughlin est parti à la faute dans le dernier virage du 35eme tour, heurtant le mur avec le côté de sa monoplace et partant en tête-à-queue. Une erreur qui l’a plongé en fond de classement. Dans le dernier tiers de la course, alors qu’il se préparait à rentrer aux stands, Colton Herta a perdu le contrôle de sa monoplace et heurté le mur, mettant un terme à sa course. La bataille pour la victoire a repris vie à 19 tours de l’arrivée avec une relance, consécutive à une neutralisation causée par un tête-à-queue de Simon Pagenaud le faisant recule au 19eme rang, qui a vu Romain Grosjean profiter de pneus tendres frais pour prendre la deuxième place à Alex Palou avant de mettre sous pression Josef Newgarden. Le Français a pu se mettre à la hauteur de l’Américain mais la porte ne s’est jamais ouverte. Alors que la course s’est conclue sous drapeau jaune, le pilote Penske signe ainsi sa deuxième victoire cette saison et s’installe en tête du classement. Romain Grosjean s’offre un quatrième podium en IndyCar, le premier avec Andretti Autosport, devant Alex Palou.Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) à 1’’286Alex Palou (ESP/Chip Ganassi Racing) à 1’’759Will Power (AUS/Team Penske) à 2’’965Pato O’Ward (MEX/Arrow McLaren SP) à 3’’712- Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) à 4 toursScott McLaughlin (NZL/Team Penske) 113Alex Palou (ESP/Chip Ganassi Racing) 103Will Power (AUS/Team Penske) 102Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing) 83Romain Grosjean (FRA/Andretti Autosport) 75- Simon Pagenaud (FRA/Meyer Shank Racing) 50