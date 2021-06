GP de Detroit II : Deuxième victoire de la saison pour Patricio O'Ward

Pato O’Ward arrive à maturité en IndyCar. Après avoir signé sa première victoire sur ovale en début de saison dans le Texas, le pilote Arrow McLaren SP a remporté la deuxième course disputée à Detroit, sur l’exigeant circuit de Belle Isle. Une course qui a connu un faux-départ quand, dès le premier tour, Max Chilton a garé sa monoplace près d’un mur de pneus, provoquant la première neutralisation. Malgré ces incidents et les premiers arrêts au stands effectués sous voiture de sécurité, Josef Newgarden a su conserver l’avantage de la pole position puis creuser progressivement une avance conséquente sur Colton Herta. Une deuxième course au bord du Michigan durant laquelle les contacts ont été fréquents. Malgré le déroulement des stratégies, le pilote Penske a conservé la tête de la course quand Romain Grosjean a été une nouvelle fois en difficulté. Après un contact avec Jack Harvey, le Français a été victime d’une crevaison et a écopé d’une pénalité qui l’a renvoyé en fond de peloton. Passant aux pneus tendres à 25 tours de l’arrivée, Josef Newgarden a dû mesurer son rythme pour prolonger au maximum la vie de ses gommes.

O’Ward irrésistible en fin de course

Ce qui a permis à Colton Herta, en pneus durs de réduire l’écart sous la seconde à 19 tours du but. Heureusement pour le pilote Penske, le tête-à-queue de Jimmie Johnson a provoqué une neutralisation de la course, qui n’a été relancée que pour les douze derniers tours… mais pas pour très longtemps en raison de l’abandon de Romain Grosjean, dont les freins ont pris feu. Ce n’est qu’à sept boucles du drapeau à damier que la course a été relancée et c’est alors que le show Pato O’Ward a démarré. Cinquième au drapeau vert, le pilote Arrow McLaren SP s’est immédiatement joué de Graham Rahal et Alex Palou pour prendre la troisième place. Le Mexicain a ensuite profité d’une erreur de Colton Herta pour se positionner derrière Josef Newgarden. L’Américain a fini par céder avec un dépassement viril à la clé et laisser Pato O'Ward aller chercher la victoire. A la peine avec des pneus détériorés, Josef Newgarden n’a pu espérer mieux que la deuxième place à quasiment sept secondes, résistant jusqu’au bout face à Alex Palou et Colton Herta. Côté Français, Simon Pagenaud se contente d’une huitième place quand Sébastien Bourdais a terminé 16eme. Avec cette deuxième victoire de la saison, Pato O’Ward s’installe en tête du championnat pilotes pour un point face à Alex Palou.



INDYCAR / GRAND PRIX DE DETROIT

Classement de la course 2 (70 tours - 264,737km) - Dimanche 13 juin 2021

1- Pato O’Ward (MEX/Arrow McLaren SP-Chevrolet) en 1h41’30’’8814

2- Josef Newgarden (USA/Team Penske-Chevrolet) à 6’’7595

3- Alex Palou (ESP/Chip Ganassi Racing-Honda) à 6’’9392

4- Colton Herta (USA/Andretti Autosport-Honda with Curb-Agajanian-Honda) à 7’’0558

5- Will Power (AUS/Team Penske-Chevrolet) à 8’’4418

...

8- Simon Pagenaud (FRA/Team Penske-Chevrolet) à 9’’0641

...

16- Sébastien Bourdais (FRA/A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet) à 15’’2726

...

24- Romain Grosjean (FRA/Dale Coyne Racing with RWR-Honda) à 13 tours

...