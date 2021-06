GP de Detroit I : Premier succès pour Ericsson, les Français loin du compte

Rosenqvist's throttle sounds like it stuck before he plowed into the tire barrier #IndyCar pic.twitter.com/TunmehsM2Z — BrakeHard (@BrakeHard_) June 12, 2021

Grosjean à la faute

Power malheureux, Ericsson vainqueur

INDYCAR / GRAND PRIX DE DETROIT

Classement de la course 1 (70 tours - 264,737km) - Samedi 12 juin 2021

Classement du championnat pilotes

Après le mois de mai à Indianapolis, retour à l’ordinaire pour l’IndyCar. Deux semaines après le succès d’Helio Castroneves lors des 500 Miles, le championnat nord-américain de monoplaces a pris la direction de Detroit pour deux courses en deux jours et la première n’a pas été avare en incidents avant de voir Marcus Ericsson ouvrir son palmarès dans la discipline qu’il a rejoint en 2019 après la fin de son contrat avec Sauber en F1. Si le départ a vu Pato O’Ward garder la main sur Alexander Rossi pour la première place, Romain Grosjean s’est installé à la troisième après avoir réalisé une bonne séance de qualifications plus tôt dans la journée. Le jeu stratégique s’est très tôt mis en place avec des pilotes qui ont troqué leurs gommes tendres pour des dures dès le deuxième tour. A ce petit jeu, Takuma Sato s’est installé en tête quand Alexander Rossi, plus loin dans la hiérarchie, s’est joué de Pato O’Ward.Toutefois, au 24eme tour, la course a dû être neutralisée puis interrompue par le drapeau rouge trois tours plus tard à la suite de la violente sortie de piste de Felix Rosenqvist. Si le pilote suédois a été extrait de sa monoplace, il a fallu plus d’une heure pour remettre les protections en place. Pas aidé par un arrêt peu avant l’interruption, Romain Grosjean est reparti à la huitième position quand Simon Pagenaud a pu remonter au quatrième rang. Le Poitevin a manqué sa relance et perdu deux places avant de céder à nouveau face à Pato O’Ward. Les pilotes ont alors déployé leurs stratégies avec un trio composé de Will Power, Marcus Ericsson et Rinus VeeKay qui s’est détaché à quinze tours de l’arrivée. Les écarts se sont progressivement réduits quand à six tours de l’arrivée, le drapeau rouge a une nouvelle fois été de sortie à cause de Romain Grosjean.Peu en réussite tout au long de la course, le Genevois a écrasé sa monoplace contre le mur et provoqué une interruption des débats en piste, à l’image de la décision prise lors du récent Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1. Mais, au moment de repartir, c’est un coup de théâtre qui a eu lieu. La monoplace de Will Power n’a pas voulu redémarrer et l’Australien a perdu le bénéfice de sa très bonne course, donnant alors la première place à Marcus Ericsson. Le Suédois a alors résisté, profitant du combat entre Rinus VeeKay et Pato O’Ward pour s’échapper et s’imposer. Côté Français, Simon Pagenaud pouvait espérer une place dans le Top 5 mais une dernière relance manquée et des contacts dans le peloton l’ont fait chuter à la 12eme place, juste derrière Sébastien Bourdais. Au championnat, Alex Palou conserve la tête malgré sa 15eme place devant Pato O’Ward et Scott Dixon. Simon Pagenaud recule au cinquième rang.Rinus VeeKay (PBS/Ed Carpenter Racing-Chevrolet) à 1’’7290Pato O’Ward (MEX/Arrow McLaren SP-Chevrolet) à 1’’9105Takuma Sato (JAP/Rahal Letterman Lanigan-Honda) à 8’’1688Graham Rahal (USA/Rahal Letterman Lanigan-Honda) à 9’’4645Sébastien Bourdais (FRA/A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet) à 13’’5792Simon Pagenaud (FRA/Team Penske-Chevrolet) à 13’’8274Romain Grosjean (FRA/Dale Coyne Racing with RWR-Honda) à 7 toursPato O’Ward (MEX/Arrow McLaren SP-Chevrolet) 248Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi Racing-Honda) 237Rinus VeeKay (PBS/Ed Carpenter Racing-Chevrolet) 231Simon Pagenaud (FRA/Team Penske-Chevrolet) 219Sébastien Bourdais (FRA/A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet) 108Romain Grosjean (FRA/Dale Coyne Racing with RWR-Honda) 89