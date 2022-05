Formule E : McLaren débarque la saison prochaine

McLaren Racing will compete in the pioneering all-electric race series @FIAFormulaE from the 22/23 season. ⚡️🤩⁰

Maserati sera également présent l'an prochain

McLaren entre dans la danse. A compter de la saison prochaine, le constructeur automobile britannique effectuera officiellement son arrivée dans le championnat du monde de Formule E, après le rachat de l'équipe de Formule E de Mercedes, pourtant championne en titre mais qui se trouvait alors bel et bien sur le départ. C'est en tout cas ce qu'il a lui-même annoncé, ce samedi, via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel, en indiquant notamment : ", mais aussi l'objectif d'accélérer le processus de développement durable de McLaren Racing et de toucher un nouveau public mondial plus diversifié." Concernant le rachat de l'équipe de Formule E de Mercedes, McLaren précise, dans ce même communiqué, qu'il devrait être finalisé plus tard dans l'année.Le constructeur automobile britannique s'essaye donc à une toute nouvelle discipline, après la Formule 1, l'IndyCar, l'Extreme E ainsi que l'esport. Avant McLaren, plus tôt cette année, la marque italienne Maserati avait également annoncé son arrivée, dès la saison prochaine, dans ce même championnat du monde de Formule E. C'est en 2014 que ce dernier a officiellement été lancé., avec dix pays différents visités. A noter également l'organisation de six doubles ePrix, à Diriyah, Rome, Berlin, New York, Londres et Séoul. La capitale coréenne sera en charge, quant à elle, d'accueillir le rendez-vous final programmé les 13 et 14 août prochains. Cette année, de gros constructeurs sont an rendez-vous, comme Porsche, Nissan ou bien encore Jaguar, sans oublier Mercedes, pour sa toute dernière saison.