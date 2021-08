Formule E : Lucas Di Grassi s'impose à Berlin, tout reste à faire avant la dernière course

.@VenturiFE ALMOST had it!

Le ePrix de Berlin, à l'image de la saison de Formule E, a été indécis jusqu'au bout. Ce samedi, Lucas Di Grassi a passé la ligne d'arrivée moins de deux dixièmes de seconde avant Edoardo Mortara.Il a pris les devants à dix minutes du terme de la course et a tenu jusqu'au bout. Comme son premier poursuivant, le pilote Audi était parti en deuxième ligne.Cinq secondes après le duo de tête, l'Australien Mitch Evans a pris la troisième place. Il s'est invité sur le podium aux dépens du Français Norman Nato. Cinquième Jake Dennis a devancé Jean-Eric Vergne qui était parti en pole position. Le Britannique a fait une très belle remontée, il était parti en huitième position. Cette performance lui a permis de se replacer dans la course au titre de champion du monde. Le pilote BMW occupe désormais la troisième place du classement des pilotes à seulement quatre unités de Nyck De Vries qui a fait une très mauvaise opération en terminant la première course berlinoise du week-end au 22eme rang.. Ils sont nombreux à pouvoir y prétendre. Si Nyck De Vries est toujours en tête, il n'a plus que trois unités d'avance sur Edoardo Mortara, quatre sur Jake Dennis, cinq sur Mitch Evans, six sur Robin Frijns, huit sur Lucas Di Grassi et neuf sur le champion en titre. Oui, vous avez bien lu ! Le top 7 du classement des pilotes se tient en moins de dix points après 14 courses ! Cela promet du spectacle ce dimanche à Berlin !