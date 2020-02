Formule E : Le Grand Prix de Chine reporté à cause du coronavirus

Encore un événement sportif annulé à cause du coronavirus en Chine ! Après la manche de Coupe du Monde de ski alpin de Yanqing ou encore les Mondiaux d’athlétisme en salle de Nankin, c’est au tour du Grand Prix de Sanya de Formule E, qui devait se dérouler le 21 mars prochain, d’être reporté en raison du virus qui a déjà fait plus de 300 morts dans le pays jusque-là. « En raison des préoccupations croissantes actuelles en matière de santé et de la déclaration de l'OMS désignant le coronavirus comme une urgence internationale, la Formule E a pris les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de son personnel itinérant, des participants au championnat et des spectateurs, ce qui demeure sa priorité », ont écrit les organisateurs dans un communiqué, après avoir pris cette décision en accord avec la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et la Fédération chinoise de l'automobile et des sports mécaniques. Le prochain ePrix se déroulera le 15 février prochain au Mexique. Le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes) est actuellement le leader du championnat de Formule E après trois courses.