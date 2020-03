Formule E : La saison suspendue deux mois, le ePrix de France reporté

Au tour de la Formule E de se mettre en pause ! Les dirigeants de la compétition de monoplaces électriques ont annoncé ce vendredi se mettre en pause pendant deux mois, en raison de la pandémie de coronavirus. Alors que quatre ePrix ont pu se dérouler jusque-là, en Arabie Saoudite, au Chili, au Mexique et au Maroc, et que les ePrix de Chine (prévu le 21 mars), d’Italie (prévu le 4 avril) et de Jakarta (prévu le 6 juin) ont été reportés en raison du coronavirus depuis quelques semaines ou quelques jours, ce sont désormais les ePrix de Paris (18 avril) et de Séoul (3 mai) qui sont officiellement reportés. « Le bien-être de nos équipes, des spectateurs et du championnat en entier sont notre priorité numéro un, et les mesures de précaution mises en place vont réduire le nombre de courses pendant un certain moment. Pour le moment, c’est drapeau rouge pour mars et avril, drapeau jaune pour mai et drapeau vert pour juin et juillet, si la situation s’améliore et se stabilise », font savoir les dirigeants de la Formule E. Si tout va bien, la saison reprendra le 21 juin à Berlin. C'est actuellement le Portugais Antonio Da Costa (Techeetah) qui est en tête du championnat. Le champion du monde français Jean-Eric Vergne n'occupe que la huitième place.