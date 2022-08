Formule E - ePrix de Séoul II : Vandoorne champion du monde

Stoffel Vandoorne remporte pour la première fois le titre en formule E ! Le Belge de 30 ans termine sur le podium à Séoul et sécurise le titre pic.twitter.com/Ng1Uj8Jgh3

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 14, 2022

FORMULE E / ePRIX DE SEOUL

Classement de la course 2 - 34 tours (78,540km) - Dimanche 14 août 2022

Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah)

Norman Nato (FRA/Jaguar)

Classement du championnat du monde pilotes

Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 144

Norman Nato (FRA/Jaguar) 0

Classement du championnat du monde écuries

DS Techeetah 266

Nissan e.dams 36

L'échéance avait été retardée ce samedi lors de la course 1. Ce dimanche, la course 2 du ePrix de Séoul a finalement validé ce qui semblait inéluctable :(Mercedes). Leader du Championnat du monde, le Belge avait géré en bouclant la première épreuve du week-end au 5eme rang. Toutefois ce dimanche dans la capitale sud-coréenne, il a pris soin de ne laisser aucune place au suspense quant à son triomphe au classement général. Positionné en 4eme position sur la grille de départ, il est remonté jusqu'à la deuxième place, derrière le Suisse Edoardo Mortara (Venturi). Un classement nettement suffisant à son bonheur. Il s'adjuge son premier Championnat du monde, prenant la succession du Néerlandais Nyck De Vries.Le dauphin de Stoffel Vandoorne au Championnat du monde, le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar), avait entretenu le suspense jusqu'à cette course dominicale au bénéfice de sa victoire samedi. Mais lors de cette course 2, il n'a jamais été en mesure d'inquiéter le Belge. Parti de trop loin, à la 13eme place, il a réussi à gagner plusieurs places. Toutefois, en 7eme position, il ne représentait aucun danger pour le nouveau champion du monde, a fortiori si celui-ci demeurait aux avant-postes.. Au Championnat du monde il prend la 4eme place.Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) à 0’’820Jake Dennis (GBR/Andretti)Robin Frijns (NED/Envision)Oliver Askew (USA/Avalanche)Mitch Evans (NZL/Jaguar) 180Edoardo Mortara (SUI/Venturi) 169Lucas di Grassi (BRE/Venturi) 126Venturi 295Jaguar 231Envision 194