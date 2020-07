Formule E : Cassidy remplacera Bird chez Virgin

Triple Crown - Complete ✅

🏆 2015 All-Japan F3 Champion

🏆 2017 GT500 Drivers' Champion

🏆 2019 Super Formula Champion



Next Stop: @EnvisionVirgin 🤝#WelcomeNick pic.twitter.com/VO3K5Y1IsH



— EnvisionVirgin (@EnvisionVirgin) July 15, 2020

Cassidy : « Il est temps pour moi de relever un nouveau défi »



NEWS: 📝@NickCassidy_ has signed a multi-year deal with @EnvisionVirgin 🤝

Widely regarded as one of the most promising talents in motorsport having completed the ‘triple crown’ of titles in Japan, the Kiwi will join the team in Season 7. #WelcomeNick https://t.co/HpeUhGBa2X pic.twitter.com/v24OTjzHCB



— EnvisionVirgin (@EnvisionVirgin) July 15, 2020

Virgin n'a pas perdu de temps.Le jeune pilote néo-zélandais fera équipe avec l'actuel coéquipier de Bird le Néerlandais Robin Frijns. Cassidy débarque de Super Formula, connu pour être le championnat majeur de monoplaces au Japon. Vainqueur sortant de la catégorie, le natif d'Auckland a fait ses classes en Formule 3 japonaise (champion en 2015) avant de passer en Super GT, où il avait été sacré en 2017, puis en Super Formula, avec ce nouveau titre à la clé acquis l'année dernière, en 2019.Depuis, la recrue de Virgin et remplaçant de Bird dans le deuxième baquet - vacant - de l'écurie britannique s'est testé au volant d'une monoplace cent pour cent électrique. En lice sur le Rookie Test du E-Prix de Marrakech (Maroc) en mars dernier, Cassidy avait disputé cette épreuve dans une voiture aux couleurs de... Virgin. Comme un avant-goût de ce qui attenddu classement des constructeurs.« Tous les pilotes savent que le plateau de Formule E est parmi les meilleurs du monde, alors c'est génial de voir mon nom s'y ajouter, avoue le futur pilote d'Envision Virgin Racing. Courir au Japon a été une expérience incroyable et je suis heureux d'avoir pu accomplir autant en si peu de temps, mais j'ai le sentiment qu'il est temps pour moi de relever un nouveau défi dans ma carrière. » Un défi qui débutera officiellement le 16 janvier prochain pour le Néo-Zélandais, puisque c'est à cette date que sera donné le coup d'envoi de la saison 7 de Formule E, à Santiago du Chili. En attendant, Nick Cassidy pourra toujours se familiariser avec la catégorie. Il reste en effet six courses, toutes à Berlin en août (5 au 13), avant la fin de la saison 6.