Formule 2 : Pourchaire monte en grade

Rendez-vous dans deux mois pour Pourchaire

Fin 2020, il avait disputé quatre courses de Formule 2 après la fin de la saison de Formule 3, dont il avait terminé vice-champion derrière l’Australien Oscar Piastri. En 2021, Théo Pourchaire sera un pilote de Formule 2 à plein temps ! Le pilote français de 17 ans s’est en effet engagé dans cette catégorie avec l’écurie française ART, dont il portait déjà les couleurs en 2020. « Je suis très heureux de pouvoir continuer avec ART Grand Prix. Cette équipe m’a donné l’opportunité de piloter en F3 la saison dernière et m’accompagne maintenant dans l’antichambre de la Formule 1, en Formule 2. Cette année, mon objectif ne changera pas, je vise toujours le top. J’aimerais remercier la Sauber Academy, ART Grand Prix, mes sponsors et ma famille. Je me sens parfaitement prêt pour cette nouvelle saison.», a déclaré le natif de Grasse, qui était devenu le plus jeune pilote de l’histoire à remporter une course de Formule 3 (2 victoires et 8 podiums la saison passée), et le plus jeune à piloter en Formule 2.« Les progrès de Théo ont été remarquables depuis ses débuts en sport automobile. Champion de F4 en 2019, vice-champion de F3 en 2020… Au-delà du résultat final, il a impressionné l’équipe par son évolution dans un contexte délicat et avec une concurrence extrêmement compétitive, s’est réjoui de son côté Sébastien Philippe, le patron de l’écurie.La marche est haute, mais entre son talent, sa détermination et sa soif d’apprendre, je suis sûr qu’il peut faire de cette transition un succès ». Dix baquets sont encore libres en Formule 2 et Théo Pourchaire est à ce jour le seul pilote français de la catégorie. Il y retrouvera son rival de 2020 Oscar Piastri (19 ans). La saison débutera le 27 mars à Bahreïn, sur le circuit de Sakhir, un circuit où il avait disputé ses quatre courses de Formule 2 en 2020, finissant deux fois 18eme, une fois 21eme, et devant abandonner une fois.