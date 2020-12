Formule 2 : Avant la F1, Mick Schumacher sacré champion

Schumacher a cru tout perdre



Schumacher voulait prouver sa valeur avant la F1

Mick Schumacher n’a pas volé sa promotion en Formule 1 la saison prochaine. Alors que l’écurie Haas a confirmé cette semaine que l’Allemand formera une paire inédite et inexpérimentée avec Nikita Mazepin dès 2021, le protégé de la Scuderia Ferrari a justifié la décision prise par ses futurs dirigeants. Deux ans après son titre de champion d’Europe de Formule 3 et pour sa deuxième saison en Formule 2, le fils de Michael Schumacher a ajouté la Formule 2 à son palmarès au terme de la dernière course de la saison, sur le circuit « Outer » de Sakhir. Après avoir pris la sixième place lors de la première course du week-end et maintenu un avantage de quatorze points sur son dernier rival Callum Ilott, également membre de la Ferrari Driver Academy, Mick Schumacher n’avait qu’à gérer pour concrétiser par le titre une saison durant laquelle il a brillé par sa régularité, n’ayant manqué les points que lors de quatre des 24 courses disputées.Parti de la troisième place, Mick Schumacher a rapidement pris la deuxième place des mains de Jehan Daruvala, protégé de Red Bull qui est allé chercher sa première victoire en F2 au terme de la course, devant Yuki Tsunoda, dont la confirmation de l'arrivée chez AlphaTauri aux côtés de Pierre Gasly n'est plus qu'une question de temps. Mais un blocage de roues au virage quatre a provoqué des dommages sur son pneu avant droit. Reculant dans la hiérarchie, l’Allemand s’est résigné à passer aux stands à quatorze tours de l’arrivée. Reparti en fond de grille, Mick Schumacher n’est jamais parvenu à réduire l’écart afin d’arracher un point avec la huitième place et de se rassurer quant à la course au titre. Heureusement pour lui, Callum Ilott a plongé au classement en fin de course, handicapé par des pneus arrivés en fin de vie. Alors qu’une deuxième place et le meilleur tour en course lui suffisait pour arracher le titre le Britannique n’a jamais pu résister aux attaques pour finalement terminer dixième. Seulement 18eme, Mick Schumacher ajoute tout de même une nouvelle ligne à son palmarès.A l’issue de cette course bien compliquée, Mick Schumacher n’a pas caché son émotion mais également sa fierté. « Champion de F2, ça sonne bien. Cela va me prendre un peu de temps pour digérer, un ou deux jours, je pense, a confié l’Allemand au pied du podium. La course a été très mouvementée. Je suis un peu déçu de ma performance mais on en a fait assez cette année pour excuser cette dernière course avec beaucoup de vent et de sable. » Mais, plus que le titre, le futur pilote Haas avait à cœur de prouver qu’il méritait sa place en F1 dès 2021 et, pour cela, seul le titre faisait l’affaire à ses yeux. « Le début de saison n'a pas été comme je l'espérais mais petit à petit, nous avons construit ce succès avec les podiums puis les victoires. Je suis très ému, a jouté Mick Schumacher. C'était important pour moi d'avoir ce titre avant de grimper en F1. Cela prouve que j'ai remporté un Championnat, triomphé d'un sacré défi. » Un nouveau défi se présente à lui mais il devra bien attendre 2021 pour faire ses débuts en F1, Haas ayant décidé de conserver Pietro Fittipaldi pour pallier l’absence de Romain Grosjean pour le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi.