Elu président de la Fédération internationale de l’automobile en 2009, le Français Jean Todt (75 ans) arrive au bout de ses trois mandats de quatre ans et doit donc céder sa place, même si certains étaient prêts à lui demander de changer les statuts pour qu’il puisse rester en poste. L’élection du futur président de la FIA aura lieu le 17 décembre, et on sait officiellement depuis ce mercredi que deux candidats seront en lice : Mohammed Ben Sulayem et Graham Stoker. L’Emirati de 60 ans est un ancien pilote de rallye, vainqueur notamment de 14 titres de champion du Moyen-Orient. Vice-président de la FIA depuis 2008, il a notamment sur sa liste Fabiana Ecclestone, femme de l’ancien patron de la Formule 1. Son opposant sera Graham Stoker, un ancien avocat britannique de 69 ans, membre de différentes institutions liées à l’automobile, et notamment vice-président de la FIA depuis 2009. Sur sa liste, on retrouve notamment le recordman du nombre de victoires aux 24 Heures du Mans, le Danois Tom Kristensen. Depuis sa création en 1904, la Fédération internationale de l’automobile, dont la siège est sur la place de la Concorde à Paris, a déjà connu onze présidents.



Communiqué de la FIA :



« Le 17 décembre, l'Assemblée Générale de la FIA élira son nouveau Président. En vertu des Statuts et Règlement Intérieur de la FIA, tous les candidats au poste de Président de la FIA doivent, en leur qualité de chef de liste, déposer auprès de l'Administration de la FIA une liste complète reprenant les 10 noms des candidats pour les fonctions de vice-président pour la mobilité automobile et le tourisme, vice-président pour le sport et président du Sénat, ainsi que le nom des candidats aux vice-présidences pour le sport (7). Seules les listes ayant le soutien de 6 ACN, 6 ASN et 6 Membres Mobilité FIA seront soumises à l'Assemblée Générale. Deux listes dont l'éligibilité a été confirmée par le Comité des Nominations de la FIA ont été soumises à l'Administration de la FIA, l'une de M. Mohammed Ben Sulayem, l'autre de M. Graham Stoker. »