FIA : Ben Sulayem succède à Todt à la présidence de la Fédération

La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a un nouveau président. En effet, ce vendredi, c'est l'Emirati Mohammed Ben Sulayem qui a ainsi été élu à la tête de l'instance. Son mandat sera d'une durée totale de quatre ans et il succède ainsi au Français Jean Todt, à la tête de la FIA depuis l'année 2009 et qui aura donc effectué pas moins de trois mandats consécutifs. Mohammed Ben Sulayem, aujourd'hui âgé de 60 ans, est un ancien pilote de rallye. Il devient le premier non-Européen à prendre la présidence de cette instance, depuis la création de cette dernière, lors de l'année 1904. Jusqu'à ce jour, Ben Sulayem en était le vice-président, mais pour la région Moyen-Orient. Ce vendredi, l'Emirati a été élu avec un total de 61,62% des voix, alors que son seul opposant pour ce fameux poste, à savoir le Britannique Graham Stoker, aujourd'hui âgé de 69 ans et actuel président délégué au sport de cette même Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Ben Sulayem se réclame de la rupture

A noter également 1,76% d'abstention. Avant d'être officiellement élu, Ben Sulayem, natif de Dubaï, avait alors mené une campagne d'une durée de plusieurs mois. L'Emirati se réclame de la rupture, alors que Stoker, qui n'était autre le bras droit de Todt lors de ces toutes dernières années, aurait alors été davantage dans la continuité. Avant Ben Sulayem, les présidents de la Fédération internationale de l'automobile avaient été belges, français, italiens, britanniques mais également allemands. Le tout nouveau président de la Fédération internationale de l'automobile compte bel et bien moderniser l'instance en la rendant davantage transparente. Ben Sulayem promet un audit externe sur la gouvernance, tout comme une évaluation des finances ainsi que la mise en place de différents rapports budgétaires et financiers transparents. De plus, il veut également nommer un PDG à la tête de cette même FIA, qui serait alors chargé de la gestion au quotidien.