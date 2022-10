F4 : Le GP Explorer et Squeezie ont pulvérisé le record français d'audience sur Twitch !

Squeezie avait promis un carton. Il a fait beaucoup mieux : il a cassé la baraque, explosé tous les records et atteint une dimension qu'il n'imaginait peut-être même pas lui-même. Le célèbre Youtubeur devenu une figure incontournable du web en France avec 20 millions d'abonnés qui le suivent sur Youtube avait fait le pari d'organiser sur le mythique circuit Bugatti du Mans le premier Grand Prix de Formule 4 d'influence. Baptisé le GP Explorer, l'événement, organisé en partenariat avec l'équipementier Kappa, a eu lieu samedi dans la Sarthe (les essais, les qualifications et la course ont eu lieu le même jour sur un format compressé par rapport à la F1) et les chiffres d'affluence comme d'audience se sont révélé affolants. En réunissant 1 million de personnes en simultané sur Twitch, le jeune passionné de sports automobiles et en particulier de F1 a pulvérisé le record d'audience française sur la plateforme. Le tout en réussissant à attirer près de 40 000 personnes sur place (37 000 spectateurs étaient présents) dans une ambiance tellement folle qu'elle a fait dire après-coup à Julien Febreau, le commentateur phare de la F1 sur Canal Plus, que ce GP Explorer "marquera définitivement l'histoire du sport automobile français". Le plus célèbre youtubeur de France, quant à lui, rêve de remettre ça, même si ce premier GP Explorer a coûté "3 à 5 millions d'euros", à en croire l'intéressé, rejoint dans sa volonté de reconduire le rendez-vous par le président de l'Automobile club de l'Ouest Pierre Fillon ("un succès comme ça ne peut pas être sans suite").

Les félicitations d'Ocon et Gasly

Au niveau des résultats purs, à noter que la victoire est revenue à Sylvain Levy, de la chaîne Youtube Vilebrequin (1,9 millions d'abonnés), à l'issue d'une lutte acharnée avec Depielo, Etienne Moustache venant, lui, compléter le podium de ce Grand Prix auquel ont participé 22 pilotes amateurs, tous créateurs de contenus digitaux et regroupés via 11 écurie de deux pilotes. Le vainqueur avait pris place dans la monoplace de l'écurie numéro 8, aux côtés de Pierre, arrivé dernier. Squeezie, de son côté, composait l'écurie numéro 1 aux côtés d'un autre monstre de la planète digitale Gotaga (plus de 6 millions d'abonnés sur Youtube). Les deux hommes terminent 5emes du classement final, le premier ayant fini 5eme également mais individuellement et le second 11eme. Mais pour Lucas Hauchard, de son vrai nom, le plus important était que la fête soit totale. Elle ne pouvait pas l'être davantage. La mission est donc largement accomplie. Cela valait bien les félicitations des grands de la catégorie reine. "Merci à toi de mettre notre sport en lumière, vous avez été au top, un grand bravo!" (Esteban Ocon) "Dinguerie ! Soyez fiers" (Pierre Gasly). Quelque chose nous dit qu'il devrait y avoir un GP Explorer 2.