F2 : La très bonne opération de Théo Pourchaire en Hongrie

THEO POURCHAIRE WINS IN HUNGARY!!!! 💪

The title battle is well and truly on with the Frenchman's incredible race performance! 🏆



@ARTGP



— Formula 2 (@Formula2) July 31, 2022

Pourchaire remet la pression sur Drugovich

Théo Pourchaire s’est totalement remis dans le sens de la marche ! Trois mois après son dernier succès en Formule 2 à Imola, le pilote français a dominé de la tête et des épaules la course principale disputée ce dimanche au Hungaroring. Parti de la quatrième position, le natif de Grasse a tenté un coup en prenant le premier virage par l’extérieur. Emmenant plus de vitesse, il a pu s’installer en deuxième position derrière Marcus Armstrong. Gérant au mieux la dégradation de ses pneus tendres et jugulant les attaques d’Ayumu Iwasa, Théo Pourchaire a attendu le neuvième des 37 tours au programme pour plonger dans les stands en même temps que le Néo-Zélandais et le Japonais. Toutefois, grâce à une plus grande efficacité de ses mécaniciens, le pilote ART Grand Prix a pu prendre l’avantage sur Marcus Armstrong. Ce dernier, moins à l’aise dans la mise en température de ses pneus medium, a été surpris par Enzo Fittipaldi, qui a prolongé son premier relais de deux tours.L’objectif pour le Tricolore était de ménager attaque et conservation des pneus alors que les pilotes ayant pris le départ avec la gomme la plus dure ont caracolé en tête, dont son coéquipier Frederik Vesti. Pénalisé de cinq secondes pour avoir forcé Enzo Fittipaldi à sorti de la piste en début de course, le Danois a plongé dans la hiérarchie. Mais, profitant des pneus tendres, il a attaqué comme un damné pour remonter à la quatrième place, à seulement huit dixièmes de seconde du podium. Théo Pourchaire s’impose devant Enzo Fittipaldi et Ayumu Iwasa mais, surtout, le Français a profité des déboires de Felipe Drugovich pour se rapprocher au championnat. En effet, parmi les premiers à passer des pneus tendres aux medium, le Brésilien a énormément souffert en fin de course et n’a pu prendre que la neuvième place devant Logan Sargeant, qui perd également gros au classement. Avec les 25 points de cette victoire, Théo Pourchaire se rapproche à 21 unités de Felipe Drugovich avant la pause estivale.