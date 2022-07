F2 - GP de France : Pourchaire prend la deuxième place

Il a brillé à domicile. Ce dimanche matin, du côté du Castellet, à l'occasion de la course principale du Grand Prix de France de Formule 2, composée d'un total de trente tours, Théo Pourchaire a pris la deuxième place finale. Une épreuve disputée en marge du Grand Prix de France de Formule 1, qui débutera à partir de 15h00, ce dimanche après-midi. Cette fameuse course a été remportée par la Japonais Ayumu Iwasa, aujourd'hui âgé de seulement 20 ans et membre de l'écurie française DAMS et de la filière de pilotes Red Bull. Il s'agit d'une grande première pour celui qui n'avait donc encore jamais triomphé dans cette discipline. De son côté, le Brésilien Felipe Drugovich, qui n'est autre que le leader du championnat du monde de la spécialité, n'a pas pu faire mieux que quatrième, toujours ce dimanche matin.

Pourchaire, deuxième du championnat

Pourchaire, quant à lui, se contentera très certainement grandement de cette deuxième place finale, lui qui avait perdu sa troisième place, pas plus tard que ce samedi, à l'occasion de la course sprint. Une place perdue en raison d'une pénalité d'un total de cinq secondes, pour un dépassement sur le Néo-Zélandais Marcus Armstrong, jugé alors bien trop agressif. Une pénalité qui l'avait alors finalement fait passer de la troisième à la septième place finale. Avant la fin de ce championnat du monde de Formule 2, il reste encore dix course à disputer. Au niveau du classement général, Pourchaire, vainqueur de deux courses en cette saison 2022, à Bahreïn mais également à Imola, accuse un retard de 39 points sur le leader, à savoir Drugovich, avec 134 unités contre 173, pour se retrouver seul à la deuxième place.