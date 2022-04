EWC - 24 Heures du Mans : Deuxième victoire consécutive pour Suzuki et le trio Black-Guintoli-Simeon

Le Yoshimura SERT indéboulonnable, les Sapeurs Pompiers quatrièmes

ENDURANCE - FIM EWC / 24 HEURES DU MANS

Classement final - Dimanche 17 avril 2022

L’écurie Yoshimura SERT a une nouvelle dominé les 24 Heures du Mans moto. Après avoir remporté l’édition 2021 en juin dernier, Gregg Black, Sylvain Guintoli et Xavier Simeon ont su traverser le double tour d’horloge sans connaître le moindre pépin, mis à part une panne d’essence dans les premières heures de course, au guidon de leur Suzuki GSXR-1000 pour aller chercher un deuxième titre consécutif sur le Circuit Bugatti du Mans. Toutefois, la course a longtemps été dominée par la Honda de l’écurie F.C.C. TSR Honda France, dont la CBR 1000 RR-R était confiée à Josh Hook, Gino Rea et Mike di Meglio. Mais, en début de matinée ce dimanche, des soucis mécaniques ont coupé leur élan et permis au Yoshimura-SERT de s’envoler en tête de la course. Perdant douze tours dans la manœuvre, le trio composé du pilote australien, du pilote britannique et du pilote français a laissé la deuxième place au YART.L’écurie officielle du constructeur Yamaha, qui engageait sur cette course Karel Hanika, Marvin Fritz et Niccolo Canepa, a tout tenté pour contester la domination de Suzuki. Pointé à un tour des leaders, ce trio n’a toutefois jamais été en mesure de réduire l’écart et a dû s’incliner. Alors que la fin de course a été perturbée par une intervention de la voiture de sécurité, consécutive à une casse moteur ayant dispersé des fluides sur la piste au niveau de la courbe Dunlop, la Suzuki portant le numéro 1 a coupé la ligne d’arrivée en vainqueur après avoir bouclé 840 tours du Circuit Bugatti. Le YART s’incline pour un peu moins de deux minutes quand le F.C.C TSR Honda France complète le podium à quatorze tours. A noter la très belle performance du Team 18 Sapeurs Pompiers, représenté par Hugo Clere, Baptiste Guittet et Philipp Steinmayr, qui termine au pied du podium, à 24 tours du vainqueur. Un trio qui remporte la catégorie SuperStock.YART - Yamaha Official Team n°7 (Hanika-Fritz-Canepa/RTC-ALL-ITA/Yamaha YZR-R1) à 1’45’’582F.C.C. TSR Honda France n°5 (Hook-Rea-di Meglio/AUS-GBR-FRA/Honda CBR 1000 RR-R) à 14 toursTeam 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore n°18 (Clere-Guittet-Steinmayr/FRA-FRA-AUT/Yamaha YZF-R1) à 24 toursNo Limits Motor Team n°44 (Masbou-Calia-Scassa/FRA-ITA-ITA/Suzuki GSX-R 1000) à 24 tours