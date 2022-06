EWC - 24 Heures de Spa : Victoire pour BMW

This was a crazy last lap!

Congratulations BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM, 24h Spa EWC Motos 2022 winner!#24hSpaMotos #FIMEWC pic.twitter.com/q9e5JE3FWD

— FIM EWC (@FIM_EWC) June 5, 2022

Le Yoshimura SERT à la faute

ENDURANCE - FIM EWC / 24 HEURES DE SPA-FRANCORCHAMPS

Classement final - Dimanche 5 juin 2022

BMW règne en maître à Spa-Francorchamps. Grâce à Markus Reiterberger, Ikya Mykhalchyk et Jérémy Guarnoni, l’écurie officielle du constructeur allemand a fait fi des éléments souvent adverses, la course devant même être interrompue après un peu plus de 21 heures pour une durée longue de deux heures et demie. En plus de la pluie, de l’huile avait été répandue sur le « Toboggan des Ardennes », imposant une longue intervention des commissaires afin de rendre le tracé à nouveau praticable malgré la pluie qui a longtemps arrosé Spa-Francorchamps. La marge avec la concurrence est abyssale puis que le Tati Team, emmené par Alan Techer, Grégory Leblanc et Loïc Arbel, a concédé pas moins de sept tours aux vainqueurs sur l’ensemble des 24 heures de course.Quasiment deux mois après sa victoire à l’occasion des 24 Heures du Mans, le Yoshimura SERT, écurie officielle du constructeur japonais Suzuki, n’a pas été en mesure de confirmer dans les Ardennes. En effet, la GSX-R 1000R de l’écurie japonaise a été victime de soucis d’embrayage puis, au début de la matinée ce dimanche, Gregg Black a été victime d’une lourde chute qui a fait reculer dans la hiérarchie l’équipage que le Français forme avec Xavier Siméon et Sylvain Guintoli. Dans les derniers tours de course, le pilote belge a pensé pouvoir aller chercher le podium mais il a dû s’avouer vaincu face à la Honda de l’écurie FCC TSR pilotée par Gino Rea, coéquipier de Josh Hook et Mike di Meglio. Un trio qui monte sur le podium pour seulement 538 millièmes de seconde au bout de 24 Heures. Le Yoshimura SERT conserve toutefois la tête du championnat du monde avant les 8 Heures de Suzuka, prévues le 7 août prochain.Tati Team Beringer Racing n°4 (Techer-Leblanc-Arbel/FRA-FRA-FRA/Kawasaki ZX 10R) à 7 toursFCC TSR Honda France n°5 (Hook-Rea-di Meglio/AUS-GBR-FRA/Honda CB R1000 RR-R) à 8 toursYoshimura SERT Motul n°1 (Black-Siméon-Guintoli/FRA-BEL-FRA/Suzuki GSX-R10005) à 8 toursWojcik Racing Team EWC n°77 (Linfoot-Morais-Kovacs/GBR-POR-HUN/Yamaha YZF-R1) à 11 tours