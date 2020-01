ePrix de Mexico : Le tracé revu et corrigé pour l’édition 2020

BREAKING! Track update for the #MexicoCityEPrix 🇲🇽 The longer, faster track promises constant action. Last year in Mexico we saw one of the best races in Formula E history, so why not come and watch LIVE? Get tickets now at https://t.co/OTjXhgDoXu pic.twitter.com/KgWR6Vqwcy

— ABB Formula E (@FIAFormulaE) January 28, 2020

Avec une grille étendue à 24 monoplaces en raison de l’arrivée de Porsche cette saison, les organisateurs de l’ePrix de Mexico sont contraints de revoir leurs plans. Jugé trop étroit sur certains secteurs et trop court en distance, le tracé qui emprunte la fin de l’Autodromo Hermanos Rodriguez a été largement revu et corrigé. La modification la plus notable vient après les deux premiers virages, qui restent inchangés et a pour but d’offrir plus d’opportunités de dépassement, mais également imposer aux pilotes une gestion plus fine de l’énergie afin d’aller au bout de la course.Au lieu de tourner à droite vers une chicane qui mène au Foro Sol, le virage 3 ira vers la gauche pour une nouvelle section et une épingle à cheveux qui permettra de récupérer le tracé de Formule 1 et d’offrir une opportunité de dépassement au virage 8, avant l’entrée dans le stadium. Si cette section lente ne bouge pas, la dernière chicane qui coupait encore la saison dernière l’ancienne « Peraltada » a disparu, offrant aux monoplaces une pleine charge plus importante entre le virage 14 et le virage 1. Avec ces modifications, le circuit passe d’une longueur totale de 2,093km à 2,606km.