ePrix de Mexico : Au bout d'une course folle, Evans s'impose largement

Vandoorne perd très gros à Mexico

FORMULE E / ePRIX DE MEXICO

Classement final (45 minutes + 1 tour) - Samedi 15 février 2020

Malgré un tracé revu et corrigé, l’ePrix de Mexico a encore offert une course pleine de rebondissements. Auteur de la pole position au volant de sa Porsche, André Lotterer n’aura pas su profiter cet avantage. L’Allemand a vu la Jaguar de Mitch Evans venir au contact au premier virage pour prendre l’avantage et s’envoler vers la victoire à l’issue des 45 minutes plus un tour de course, le quatrième vainqueur en autant de courses cette saison. Mais, derrière le Néo-Zélandais, il y a eu de l’action. En effet, après une mauvaise séance de qualification et malgré une mésentente avec son coéquipier chez DS Techeetah Jean-Eric Vergne, Antonio Felix da Costa a su remonter dans les derniers tours de course, passer Sébastien Buemi avant de pousser à la faute Sam Bird pour s’emparer de la deuxième place.Le Suisse termine troisième de cette course avec une marge confortable sur le double champion en titre qui, après être parti de la 8eme place sur la grille, signe le meilleur résultat de sa saison et confirme sur sa DS est plus performante en course qu’en qualifications. Mais ce n’était pas terminé au niveau des émotions. En effet, le leader du championnat et désormais troisième pilote de l’écurie Mercedes en Formule 1 Stoffel Vandoorne est allé à la faute dans les tous derniers instants de la course et n’a pas pu finir cet ePrix de Mexico. Une course qui n’a pas du tout souri aux constructeurs allemands puisque les deux Mercedes ont abandonné tout comme la Porsche d’André Lotterer alors que son coéquipier Neel Jani a terminé dernier. Alexander Sims a sauvé l’honneur pour BMW avec la cinquième place devant Lucas di Grassi, premier représentant d’Audi.Antonio Felix da Costa (POR/DS Techeetah) à 4’’271Sébastien Buemi (SUI/Nissan e.dams) à 6’’181Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) à 14’’331Alexander Sims (GBR/BMW i Andretti) à 19’’244