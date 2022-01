ePrix de Dariya II : La victoire et la tête du championnat pour Edoardo Mortara

Mercedes signe le doublé ce week-end à Dariya ! Mais, alors que Nyck de Vries a su profiter ce vendredi d’une erreur de son coéquipier Stoffel Vandoorne au moment d’activer le « mode attaque » pour s’emparer de la tête de la course et caracoler en tête jusqu’à l’arrivée, c’est l’écurie cliente du constructeur allemand qui a été à la fête ce samedi. En effet, Venturi a manqué de peu le doublé lors d’une course très animée dans la banlieue de Riyad. Auteur de la pole position après avoir battu Edoardo Mortara pour cinq millièmes de seconde lors du duel final de la séance de qualifications, le champion du monde en titre a pris le meilleur départ et semblait bien parti pour aller chercher une deuxième victoire en deux courses. Mais, après avoir résisté à un duel viril avec Robin Frijns pour conserver la deuxième place, le pilote suisse n’a pas pu aller attaquer le Néerlandais. Toutefois, à l’issue du premier quart d’heure de course, la donne a changé pour Nyck de Vries.

De Vries pas en veine



En effet, le pilote Mercedes a vu Lucas di Grassi forcer le passage pour s’emparer de la première position mais le Brésilien, transfuge de chez Audi durant l’intersaison, n’a pas opposé une résistance farouche à son coéquipier Edoardo Mortara quand, un tour plus tard, ce dernier est passé à l’attaque. Derrière le duo de chez Venturi, Nyck de Vries a continué à reculer dans la hiérarchie mais, après avoir profité du « mode attaque » pour repasser son compatriote Robin Frijns, il a tout fait pour rester au contact du duo de tête. Mais, alors qu’Edoardo Mortara a imposé un rythme de sénateur et provoqué un regroupement général, c’est Jean-Eric Vergne qui a utilisé le chausse-pied pour dépasser le pilote Mercedes. Le contact entre la Mercedes et la DS Techeetah a fait reculer le champion en titre de cinq positions, lui qui a alors perdu tout espoir de bien figurer. La fin de course n’a toutefois pas été un long fleuve tranquille pour les pilotes Venturi.

Frijns frustré, Mortara satisfait



Robin Frijns a pris la deuxième place des mains de Lucas di Grassi avant de se montrer pressant sur Edoardo Mortara. Mais, à un peu moins de dix minutes du terme de la course, Alexander Sims a encastré sa Mahindra dans le mur, provoquant une neutralisation par la voiture de sécurité. Mal placée, la monoplace du Britannique a imposé une longue intervention des commissaires pour l’enlever de la piste. La direction de course a alors décidé de ne pas appliquer la nouvelle règle du « temps additionnel » qui compense toute minute de neutralisation par l’ajout de 45 secondes au temps de course. L’épreuve s’est alors conclue sous régime de voiture de sécurité avec la victoire d’Edoardo Mortara devant Robin Frijns et Lucas di Grassi. Jean-Eric Vergne, qui est nettement monté en puissance tout au long de la course, termine à une belle sixième place. Profitant de la 10eme place de Nyck de Vries, Edoardo Mortara quitte Dariya en leader du championnat avec quatre points d’avance sur le Néerlandais et cinq sur Stoffel Vandoorne.



FORMULE E / ePRIX DE DARIYA (2EME COURSE)

Classement final - Samedi 29 janvier 2022

1- Edoardo Mortara (SUI/Venturi) en 47’02’’131

2- Robin Frijns (PBS/Envision) à 0’’451

3- Lucas di Grassi (BRE/Venturi) à 0’’912

4- André Lotterer (ALL/Porsche) à 1’’125

5- Jake Dennis (GBR/Andretti) à 1’’646

6- Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) à 3’’166

7- Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) à 3’’568

8- Oliver Rowland (GBR/Mahindra) à 4’’235

9- Pascal Wehrlein (ALL/Porsche) à 4’’962

10- Nyck de Vries (PBS/Mercedes) à 5’’294

…



Classement du championnat pilotes après 2 courses (sur 16)

1- Edoardo Mortara (SUI/Venturi) 33 points

2- Nyck de Vries (PBS/Mercedes) 29

3- Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes) 28

4- Lucas di Grassi (BRE/Venturi) 25

5- Jake Dennis (GBR/Andretti) 25

…

9- Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 12

…



Classement du championnat écuries après 2 courses (sur 16)

1- Venturi 58 points

2- Mercedes 57

3- Andretti 27

4- Envision 25

5- Porsche 24

…

7- DS Techeetah 12

…

9- Nissan e.dams 0

…