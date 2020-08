ePrix de Berlin - Grand chelem pour da Costa, grande désillusion pour Vergne

En course comme au classement, personne n'a réussi à suivre da Costa

Formule E / ePrix de Berlin

Classement final - Mercredi 5 août 2020

Antonio Felix da Costa pouvait difficilement espérer mieux pour la reprise du championnat. Le Portugais, déjà leader du classement du championnat du Monde, a réalisé un carton plein à Berlin pour le premier des six ePrix qui vont se dérouler à l'aéroport de Tempelhof. Parti en pole, il a aussi remporté cette course tout en réalisant le meilleur temps au tour. Une journée pleine de maîtrise qui lui a rapporté 29 points.Mais pas assez longtemps. Le Français qui a tenté d'attaquer pour passer en tête a perdu de l'énergie et en fin de course, il a été limité par un problème sur sa monoplace. Dans les cinq dernières minutes de la course, il a glissé au classement avant d'être victime d'un accrochage qui l'a fait terminer à la 20eme place. Une vraie désillusion tant le double champion du Monde en titre semblait capable de remporter la course ou au moins de terminer sur un podium qui l'aurait relancé au classement général. Vergne est désormais 11eme au classement général et voit le titre s'envoler presque définitivement.Pour Antonio Felix da Costa, cette journée lui a permis de consolider sa place de leader. Car en plus de son carton plein, il a pu profiter des mésaventures de ses premiers poursuivants. Mitch Evans, handicapé par un tête à queue, a terminé 15eme et n'a pas marqué le moindre point. Alexander Sims n'en a gagné qu'un et laisse sa place sur le podium à un Maximilian Günther a peine plus inspiré à domicile. L'Allemand a terminé huitième.Au volant de sa Porsche, il a terminé devancé Sam Bird dans un dernier tour où toutes les monoplaces sont entrées dans le dernier pourcentage de leur batterie. Une fin de course irrespirable avant de remettre ça dès jeudi sur ce même circuit.1- Antonio Felix da Costa (POR/DS Techeetah) en 47'08''2612- Andre Lotterer (ALL/Porsche) à 5''453- Sam Bird (GBR/Virgin Racing) à 5''5264- Nyck De Vries (PBS/Mercedes-Benz) à 6''9115- Jérôme D'Ambrosio (BEL/Mahindra) à 13''212...20 - Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) à 36''9151- Antonio Felix da Costa (POR/DS Techeetah) 96 points2- Mitch Evans (NZL/Jaguar) 563- Maximilian Günther (ALL/BMW i Andretti Motorsport) 484- Alexander Sims (BMW i Andretti Motorsport) 475- Stoffel Vandoorne (BEL/Mercedes-Benz) 46...11- Jean-Eric Vergne (FRA/DS Techeetah) 31