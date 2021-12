Endurance - WEC : Premiers tours de roues pour la Peugeot 9X8

Des secrets encore bien gardés

Peugeot Sport respecte à la lettre son plan de marche. Après avoir officialisé son retour en championnat du monde d’endurance en novembre 2019, une première étape a été franchie en juillet dernier avec la présentation d’une maquette reprenant les traits du futur prototype baptisé 9X8 avec l’engagement que les premiers tours de roues seraient effectués avant la fin de l’année 2021. Par l’intermédiaire d’une publication sur son compte Twitter officiel, Peugeot Sport a confirmé que le prototype qui succédera aux 905 et 908 victorieuses lors des 24 Heures du Mans a pris la piste « quelque part sur la planète Terre… mais pas à Abu Dhabi, le circuit n’étant pas disponible ». L’occasion pour la marque française de faire un clin d’œil à la Formule 1, qui a connu la conclusion de sa saison ce dimanche, une discipline à laquelle elle a participé comme motoriste entre 1994 et 2000 avec les écuries McLaren, Jordan et Prost.Toutefois, Peugeot Sport s’est bien gardée de divulguer trop d’images de son prototype. En effet, la 9X8 a été présentée comme étant un prototype dénué d’un aileron arrière traditionnel. Or, sur la photo publiée sur les réseaux sociaux, la marque française n’a pas hésité à cacher cette partie de sa machine. De quoi alimenter toutes les rumeurs, dont celle d’une révision de l’aérodynamique initialement prévue pour y adjoindre ce fameux aileron arrière. Toutefois, cette première sortie va lancer un programme intensif de tests dans les mois à venir. En effet, Peugeot Sport entend aller le plus loin possible dans le développement et la fiabilité de la 9X8 avant de la lancer en compétition dans le courant de l’année 2022. Selon le règlement de la catégorie Hypercar, l’homologation d’une voiture est valable cinq ans, période pendant laquelle elle ne pourra pas évoluer sauf à la marge. C’est pour cette raison que Peugeot Sport reste flou quant à la date de ses débuts en WEC, avec la possibilité de manquer la prochaine édition des 24 Heures du Mans qui n’est pas écartée.