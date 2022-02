Endurance - WEC : Pas de 24 Heures du Mans pour Peugeot cette année

Peugeot ne se voit pas encore prêt pour Le Mans

Peugeot a décidé de faire preuve de patience. Alors que les débuts en compétition de son nouveau prototype 9X8 gèlera ses caractéristiques jusqu’au terme de la saison 2025, le constructeur français a précisé un peu plus la date à laquelle les hypercar portant les numéros 93 et 94 feront leur débuts dans le championnat du monde d’endurance (WEC). Alors qu’une présence au départ des 24 Heures du Mans 2022 impliquait aux yeux des organisateurs du championnat une participation aux 6 Heures de Spa-Francorchamps le 7 mai prochain, la « marque au lion » a confirmé ce vendredi qu’elle fera l’impasse sur la classique mancelle cette année et ne lancera en course sa 9X8 « à l’été 2022 » car « la fin de l’hiver et le printemps 2022 sont consacrés au développement » du prototype. Autrement dit, il faudra attendre au moins le 10 juillet prochain et les 6 Heures de Monza pour voir l’atypique hypercar française face à Toyota, Alpine et Glickenhaus.Dans un communiqué, le directeur technique de Peugeot Olivier Jansonnie précise qu’une fois l’homologation faite auprès de la FIA, la conception de la 9X8 « ne peut plus être modifiée jusqu’en 2025, sauf exceptions définies par des conditions très strictes » avec seulement cinq « jokers » autorisés sur la période 2021-2025 « sauf cas de force majeure bien précis, affectant la sécurité ou la fiabilité par exemple ». Un relatif retard à l’allumage que la marque française veut mettre à profit pour « atteindre le niveau de fiabilité requis » pour être performant dans la catégorie Hypercar du WEC. « Notre planning nous permet de concentrer nos équipes et nos ressources sur nos séances d’essais, qui ne seront pas interrompues par la participation aux courses de Spa-Francorchamps et du Mans », ajoute Olivier Jansonnie qui veut voir son équipe se jauger sur des courses moins exigeantes pour « démarrer progressivement dans la discipline ». En attendant, Peugeot promet « quelques surprises pour les fans et les spectateurs » à l’occasion des 24 Heures du Mans 2022.