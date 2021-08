Endurance - WEC : Après Audi et Porsche, Lamborghini également prêt à revenir ?

A moins de dix jours des 24 Heures du Mans 2021, les annonces pourraient se multiplier concernant l’avenir de l’endurance. Alors que les prototypes de la catégorie Hypercar vont faire leurs débuts sur la classique mancelle cette année, avec Toyota et Glickenhaus, Peugeot sera de retour dès 2022 avec sa 9X8 mais c’est en 2023 que tout devrait s’accélérer. En effet, avec le rapprochement initié par la FIA entre le championnat du monde WEC et le championnat nord-américain IMSA, des constructeurs de renom ont confirmé leur engagement. Porsche, Audi, BMW, Acura ou encore Ferrari seront présents… mais ils pourraient ne pas être les seuls. En effet, dans un entretien accordé au magazine britannique Autosport, le directeur du département Squadra Corse de Lamborghini, Giorgio Sanna, a laissé entendre que la marque italienne pourrait étendre ses activités sportives avec une arrivée en endurance à moyen terme.

Lamborghini prêt à utiliser la plateforme Audi/Porsche

Evoquant un « fort intérêt » de la part de la firme de Sant’Agata pour l’endurance, Giorgio Sanna n’a toutefois pas dans l’idée de développer de A à Z un prototype. En effet, la marque appartenant au groupe Volkswagen comme Audi et Porsche, il serait plus question d’utiliser les mêmes éléments que la « marque aux anneaux » et la firme de Stuttgart. « Sur le plan technique, la meilleure opportunité est clairement la plateforme du groupe Volkswagen, assure le dirigeant italien. Nous partageons certaines idées et une vision au sein du groupe, et j'espère que nous prendrons bientôt une décision. » Autrement dit, Lamborghini pourrait utiliser le châssis Multimatic déjà sélectionné par Porsche et Audi pour ce qui « serait le grand saut », selon son dirigeant. Toutefois, une arrivée de la marque italienne pourrait attendre la saison 2024, contre 2023 pour les deux marques allemandes. La différence notable pourrait toutefois être la forme que prendrait l’engagement de Lamborghini, qui n’engagerait pas de prototype dans une écurie officielle mais parierait sur des clients pour briller au plus haut niveau.