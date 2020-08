Endurance - WEC - 6 Heures de Spa-Francorchamps : Toyota est prêt pour Le Mans

Six mois après, le championnat du monde d’endurance a repris ses droits. Alors que Rebellion Racing avait dominé les 6 Heures du Circuit des Amériques en février dernier, Toyota a repris la main à l’occasion des 6 Heures de Spa-Francorchamps. Si l’écurie suisse a pris le meilleur sur les prototypes japonais lors de la séance de qualifications, bien aidé par le handicap de résultat frappant les Toyota, la course a connu un tout autre scenario. La pluie qui est tombé fort sur les Ardennes à la mi-journée, quelques heures avant le départ de la course, a fortement aidé les deux TS050 Hybrid à tirer leur épingle du jeu une fois la voiture de sécurité rentrée au stand. Grâce à leur système hybride, leur offrant à la reprise des gaz un prototype quatre roues motrices, les pilotes de l’écurie japonaise ont facilement débordé dès les premiers tours de course.

Toyota n’a laissé aucune chance à la concurrence

Dès lors, ça a été un véritable cavalier seul pour la marque japonaise avec la numéro 7 confiée à Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez qui s’est imposée devant la numéro 8 du trio formé par Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley. La Rebellion Racing numéro 1 de Bruno Senna, Gustavo Menezes et Norman Nato complète le podium à un tour. En LMP2, la victoire est revenue à l’écurie United Autosports, qui prend la quatrième place au classement général. La Porsche numéro 92 remporte la catégorie GTE Pro alors que la Ferrari numéro 83 de l’écurie AF Corse a réglé la catégorie GTE Am. L’ensemble des équipages a désormais un mois pour conclure ses préparations avant les 24 Heures du Mans, reprogrammées aux 19 et 20 septembre en raison de la crise sanitaire.



ENDURANCE - FIA WEC / 6 HEURES DE SPA-FRANCORCHAMPS

Classement final - Samedi 15 août 2020

1- Toyota Gazoo Racing n°7 (Conway-Kobayashi-Lopez/GBR-JAP-ARG/Toyota TS050 Hybrid) 143 tours (1er LMP1)

2- Toyota Gazoo Racing n°8 (Buemi-Nakajima-Hartley/SUI-JAP-NZL/Toyota TS050 Hybrid) à 34’’170

3- Rebellion Racing n°1 (Senna-Menezes-Nato/BRE-USA-FRA/Rebellion R13-Gibson) à 1 tour

4- United Autosports n°22 (Hanson-Albuquerque-di Resta/GBR-POR-GBR/Oreca 07-Gibson) à 3 tours (1er LMP2)

5- Cool Racing n°42 (Lapierre-Borga-Coigny/FRA-SUI-SUI/Oreca 07-Gibson) à 4 tours

...

10- Porsche GT Team n°92 (Christensen-Estre/DAN-FRA/Porscge 911 RSR-19) à 8 tours (1er GTE Pro)

...

16- AF Corse n°83 (Perrodo-Collard-Nielsen/FRA-FRA-DAN/Ferrari 488 GTE Evo) à 9 tours (1er GTE Am)

...