Endurance - WEC - 24 Heures du Mans : Toyota en pole, Alpine 3eme sur la grille de départ

Un duo Toyota devant Alpine sur la grille

ENDURANCE - WEC / 24 HEURES DU MANS 2021

Qualifications - Mercredi 18 août 2021

Ce. Plusieurs festivités sont au programme de cette journée si particulière. Dès 9h, le Porsche Sprint Challenge France plongera tout le monde dans le bain avec une course mettant aux prises une soixantaine de pilotes au volant de 911 GT3 Cup et de 911 GT3 R. Peu de temps après, aux alentours de 10h15, place au vintage et aux 56 GT et Protos des années 1990 et 2000 pour l'Endurance Racing Legends. Une course d'exhibition qui devrait tenir en haleine le public jusqu'à 11h.C'est au terme de cette épreuve que l'on commencera à rentrer en douceur dans le vif du sujet avec le warm-up.. Une ultime opportunité de peaufiner les derniers réglages, de reconnaître le tracé dans ses moindres détails et s'imprégner des conditions météorologiques. Suite à ce galop d'essai, la course Road to Le Mans prendra place à 12h15. Il s'agit d'une étape de la Michelin Le Mans Cup 2020. Ensuite, on se dirigera petit à petit vers la grande course...Les dernières animations laisseront place aux bolides pour la mise en grille à partir de 13h45 avant le clou du spectacle. Tout le monde montera en température progressivement jusqu'à la cérémonie officielle, au menu à 15h30, qui mènera ensuite les concurrents sur le tour de formation (15h51). A 16h, les fauves seront enfin lâchés pour en découdre. Le plus rapide lors de la séance Hyperpole de jeudi en 3:23.9,du trio français Negrao, Lapierre, Vaxivière. En 8eme position on retrouve un autre trio tricolore au volant de l'Oreca Panis Racing : Canal, Stevens, Allen.Toyota Gazoo Racing n°8 (Buemi-Nakajima-Hartley/SUI-JAP-NZL/Toyota GR010 Hybrid) à 0’’295Alpine Elf Matmut n°26 (Negrão-Lapierre-Vaxivière/BRE-FRA-FRA/Alpine A480-Gibson) à 1’’674Glickenhaus Racing n°708 (Derani-Mailleux-Pla/BRE-FRA-FRA/Glickenhaus 007 LMH) à 1’’739Glickenhaus Racing n°709 (Briscoe-Westbrook-Dumas/NZ-GBR-FRA/Glickenhaus 007 LMH) à 3’’756...