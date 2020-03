Endurance - WEC - 24 Heures du Mans : La course reportée !

#COVID19

En raison de l’évolution sanitaire et des restrictions actuelles en #France et dans le monde, nous avons pris la décision de reporter les @24heuresdumans aux dates suivantes : 19-20 septembre 2020

>> Plus d'infos : https://t.co/4w2bZugukS#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/9h8Q5NT7i0



— 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) March 18, 2020

Après le report de Roland-Garros, c'est une autre grande date du sport français qui a eu besoin d'être déplacée. Les 24 Heures du Mans ne pourront pas se courir au mois de juin. L'épreuve a été officiellement reportée au week-end du 19-20 septembre en raison de l'épidémie de Covid-19. La 88eme édition de la célèbre épreuve française d'endurance était initialement prévue les 13 et 14 juin prochains.La première fois, c'était déjà septembre qui avait été choisi après les grèves de Mai 68. Pierre Fillon, le Président de l'Automobile Club de l'Ouest a justifié cette décision dans un communiqué rendu public ce mercredi après-midi. "Reporter les 24 Heures du Mans 2020, initialement prévues les 13 et 14 juin, s'avère aujourd'hui la solution la plus adaptée aux circonstances sanitaires exceptionnelles que nous traversons tous actuellement."Il a également précisé que cette décision allait avoir un impact pour le reste du calendrier de la saison du WEC. Un calendrier déjà chamboulé par l'annulation des 1000 miles de Sebring et le doute qui entoure la tenue des 6h de Spa-Francorchamps.Un séisme dont les répliques auront des conséquences sur la prochaine saison censée commencer début septembre. C'est Gérard Neveu, le directeur général du FIA WEC qui en a parlé. "Dans ce contexte, le report des 24 Heures du Mans 2020 est la bonne décision. Nous travaillons désormais sur une adaptation en conséquence, de nos calendriers WEC et ELMS pour les éditions en cours ainsi que la future saison 9 2020-2021 du FIA WEC qui devait débuter en septembre prochain. Nous vous communiquerons très prochainement toutes ces informations." L'an passé, c'est la Toyota numéro 7 pilotée par Sébastien Buemi, Fernando Alonso et Kazuki Nakajima qui s'était imposée sur le circuit sarthois.