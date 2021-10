Endurance : Retour confirmé pour Alpine en 2024

Alpine pourra compter sur les infrastructures F1

C’est la nouvelle que les passionnés d’endurance automobile attendait. A l’occasion d’un événement organisé ce mardi, la marque Alpine a officialisé ses plans concernant son engagement futur dans le championnat du monde (WEC). Alors qu’elle a engagé cette saison un prototype LMP1, le règlement ne permettra pas une telle latitude dès 2022. C’est pour cela que la marque fondée à Dieppe ne compte pas faire son retour en WEC avant le début de la saison 2024, le temps d’être prête à 100% pour affronter une concurrence qui sera bien plus importante que cette année. Dans un peu moins de deux ans, Alpine affrontera en piste des constructeurs tels Audi, Porsche, Cadillac, Ferrari ou encore Peugeot en plus de Toyota et Glickenhaus, déjà engagés cette saison. Pour ce retour, la marque française a fait le choix d’engager un prototype répondant à la norme LMDh, plus économique car elle n’imposera que le développement d’un moteur thermique et de l’aérodynamique. Une route que des marques comme Audi, Porsche et Cadillac ont également choisie.Alors que la partie hybride et la boîte de vitesses seront standardisés, Alpine devrait se tourner vers Oreca pour la fourniture du châssis même si l’option Dallara n’est pas encore écartée.Quant aux éléments qu’elle devra construire, la marque française ne compte pas les sous-traiter. En effet, le moteur sera développé et construit dans l’usine de Viry-Châtillon quand l’aérodynamique sera dans les mains de l’usine d’Enstone. Autrement dit, Alpine va mettre à contribution son écurie de Formule 1 pour briller en endurance. « Le programme endurance d’Alpine souligne l’attachement et l’ambition de la marque en matière de sport automobile, a déclaré Laurent Rossi, directeur général de la marque, dans un communiqué. En concourant à la fois en Formule 1 et en Endurance, Alpine sera une des rares marques à être présente dans les deux disciplines phares du sport automobile. Nous tirerons le meilleur de la Formule 1 et de l’Endurance au travers de synergies techniques et technologiques pour prendre l’avantage sur des adversaires prestigieux. » Dès 2024, Alpine compte engager deux prototypes en WEC avec le soutien de son partenaire de longue date Signatech. Quant aux pilotes, la marque de Dieppe compte s’appuyer sur son académie mais ne ferme pas la porte à un coup de main venant de Fernando Alonso, deux fois vainqueur des 24 Heures du Mans avec Toyota, si l’Espagnol devait quitter la F1 d’ici 2024. Alors que l’endurance voit un nouvel âge d’or se mettre en place, un duel franco-français entre Alpine et Peugeot au cœur d’un duel entre constructeurs mondiaux ne peut qu’augmenter l’intérêt pour la discipline.