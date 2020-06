Endurance : Des 24 Heures du Mans en... virtuel !

Trois courses-test pour se faire la main



Des 24 Heures du Mans virtuels en attendant les vrais 24 Heures du Mans. A trois mois du grand rendez-vous et Covid-19 oblige, les organisateurs ont eu le mérite de trouver un moyen aussi inédit qu'insolite pour faire patienter les fans. Si, les pilotes prendront pourtant bien place dans le baquet les 13 et 14 juin prochains pour disputer les 24 Heures à la date initiale à laquelle ceux-ci auraient dû se dérouler si la crise sanitaire n'était pas venue s'en mêler et tout chambouler. Seule différence (mais de taille) : ce n'est pas dans le siège de leur monoplace que les concurrents s'installeront mais dans celui d'un simulateur aux côtés des experts eSport de la discipline, avec à l'arrivéeLe 13 juin prochain, à 15h00 très précisément (comme pour la vraie course), les cinquante inscrits s'élanceront pour 24 heures sur le jeu de simulation de course automobile RFactor2.« Ce sera une vraie course, la plus fidèle possible à l'esprit de l'endurance, avec la dramaturgie des 24 Heures », avait promis Gérard Neveu en mai dernier. Dimanche dernier, alors que la phase finale approchait à grands pas, les équipes et pilotes engagés dans ces 24 Heures du Mans en virtuel avaient participé à la dernière des trois courses-test sur l'anneau manceau (une course de six heures sur dix tours alors que les deux premières avaient duré trois heures), non sans s'être pliés auparavant aux vérifications administratives et techniques d'usage. Un galop d'essai sans prise de temps et dans l'unique but pour les non-initiés de se faire la main au pilotage sur simulateur et vérifier le matériel.A noter que la liste des engagés à cette course virtuelle de 24 heures sur simulateur est connue depuis le 30 mai dernier., tels Charles Leclerc, Pierre Gasly, Lando Norris, Max Verstappen, Fernando Alonso ou encore Jenson Button, d'autres qui ne le sont plus mais ont marqué l'histoire de leur sport (Olivier Panis, Felipe Massa, Rubens Barrichello, Emerson Fittipaldi, Giancarlo Fisichella...), des spécialistes de l'IndyCar comme Simon Pagenaud et Juan Pablo Montoya et bien évidemment des stars du eSport, et en premier lieu Joshua Rogers et Rudy van Buren. De grands noms pour un spectacle unique en perspective.