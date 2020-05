E- Sport : Une course virtuelle avec Leclerc, Griezmann, Parker et Gobert à suivre ce mercredi

All Stars Racing night! Tomorrow at 1pm MT/ Demain à 21h heure française ! Ca se passe ici https://t.co/lsTjp570v4 pic.twitter.com/kRY8BNi3Lm

— Rudy Gobert (@rudygobert27) May 5, 2020



Tony Parker et Rudy Gobert au départ de la course

La « All Star Night Racing », qui aura lieu ce mercredi à 21 h, verra s’affronter les plus grands champions de Formule 1 et de Moto GP dans une course virtuelle. Des pilotes tels que Valentino Rossi ou encore Charles Leclerc se défieront à travers l’écran sur le circuit italien de Misano. Les participants s’affronteront avec les voitures du Championnat du Monde GT. Si de grands noms du sport automobile vont donc prendre le départ sur l’asphalte virtuel, d’autres vedettes du monde du sport vont aussi participer à la course.Parmi ces sportifs qui ont décidé de participer à l’événement, on retrouve deux grands noms du basket français en la personne de Tony Parker et Rudy Gobert. Le football sera également bien représenté, avec les participations d’Antoine Griezmann, Thibaut Courtois ou encore de Ciro Immobile, l’attaquant de la Lazio Rome. Si d’autres surprises sont prévues, le casting cinq étoiles au départ de cette course fait déjà saliver. Pour ceux qui souhaitent suivre la course en direct, il suffit de se rendre sur la chaîne Twitch de Charles Leclerc ou de Rudy Gobert à partir de 21 heures.