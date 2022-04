DTM : Loeb va faire ses grands débuts fin avril

Une année 2022 chargée pour Loeb

On s’y attendait depuis mercredi dernier et la fuite de quelques photos sur les sites spécialisés, c’est désormais officiel. Sébastien Loeb va bel et bien courir en DTM, le championnat allemand des voitures de tourisme, cette saison. Le pilote de 48 ans courra au sein de l’écurie Red Bull AlphaTauri AF Corse, en remplacement du Néo-Zélandais Nick Cassidy, qui participe au championnat du monde de Formule E et sera donc absent lors des deux premières courses de la saison, à Portimao (Portugal) les 30 avril et 1er mai et à Klettwitz (Allemagne) les 21 et 22 mai. « TC'est un challenge passionnant car le style de pilotage est complètement différent. Maintenant, il est temps de travailler. Je vais affronter des spécialistes de ce type de course et ma dernière vraie course GT3 remonte déjà à longtemps. Mon objectif sera de trouver mon rythme au mieux et j'essaierai d'utiliser mon expérience pour donner de bons retours à l'équipe sur les réglages de la voiture. Je sais que ce sera difficile mais les voitures sont vraiment amusantes à conduire. Vraiment rapides, belles voitures. Par conséquent, je l'attends avec impatience », s’est réjoui le nonuple champion du monde des rallyes.« Avoir le pilote de rallye le plus titré de tous les temps avec nous lors de notre ouverture de saison à Portimão est un véritable moment fort que les fans peuvent attendre avec impatience. Les réalisations de sa carrière parlent d'elles-mêmes, mais néanmoins, ce sera une compétition difficile contre des pilotes très forts, pour Sébastien Loeb également.», a réagi de son côté l’ancien pilote de F1 Gerhard Berger, le patron du DTM. Sébastien Loeb, qui a déjà participé au Dakar (deuxième) et au Rallye Monte-Carlo (vainqueur !) cette année, ne va décidément pas s'ennuyer en 2022, puisqu'il participe également au championnat Extreme E (5 courses), créé en 2021 et qui met aux prises des SUV électriques.