Dakar (motos/E9) : L'étape pour Cornejo Florimo, la première place du général prise par Walkner

La valse des leaders continue en motos sur le Dakar 2022 ! Alors qu’Adrien Van Beveren s’était installé en tête du classement général avant d’être délogé par Sam Sunderland ce lundi au terme de la huitième étape, la donne a une nouvelle fois changé au terme des 287 kilomètres de spéciale tracés autour de Wadi Ad-Dawasir. Sur un parcours essentiellement sur le sable avec également de la terre et des dunes au programme, c’est le Chilien José ignacio Cornejo Florimo qui s’est montré le plus rapide, bouclant le parcours en un peu moins de deux heures et demie. Toutefois, les écarts sont infimes puisque le pilote Honda n’a devancé Kevin Benavides que d’un peu moins d’une minute et demie alors que Ricky Brabec, coéquipier du Chilien, lui a concédé un peu moins de deux minutes. Mais si les écarts sont ténus au vu de la distance de course, ils se sont avérés suffisants pour changer la hiérarchie au classement général.

Walkner passe devant Sunderland au général

RALLYE-RAID - W2RC / DAKAR 2022 (MOTOS)

9eme étape - Wadi Ad-Dawasir-Wadi Ad-Dawasir (287km) - Mardi 11 janvier 2022

Classement général (après 9 étapes)

En effet, leader après sa victoire sur la 8eme étape ce lundi, Scott Sunderland a déjà reculé au classement général. Seulement 14eme de cette spéciale, le Britannique de l’écurie GasGas a concédé un peu plus de huit minutes à José Ignacio Cornejo Florimo. Mais celui qui profité de cette occasion, c’est bien Matthias Walkner. Au guidon de sa KTM, le vainqueur de l’édition 2018 du Dakar a pris la quatrième place à un peu plus de deux minutes du Chilien. Reprenant ainsi du temps à Scott Sunderland mais également à Pablo Quintanilla, huitième ce mardi, Matthias Walkner s’installe aux commandes du classement général de la catégorie motos de ce Dakar 2022 avec une avance toutefois infime, à peine plus de deux minutes sur le Britannique. Neuvième de l’étape à cinq minutes de José Ignacio Cornejo Florimo, Adrien Van Beveren fait mieux que limiter les dégâts et se maintient à la troisième place du général avec un retard inférieur à quatre minutes.Kevin Benavides (ARG/KTM) à 1’26’’Ricky Brabec (USA/Honda) à 1’47’’Matthias Walkner (AUT/KTM) à 2’06’’Joan Barreda Bort (ESP/Honda) à 2’10’’Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 5’04’’Sam Sunderland (GBR/GasGas) à 2’12’’Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 3’56’’Pablo Quintanilla (CHI/Honda) à 4’41’’Kevin Benavides (ARG/KTM) à 10’22