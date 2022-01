Van Beveren sort du podium



🏍 It's all about solidarity when you're on a bike. 🛠#Dakar2022 pic.twitter.com/ubVn5XsaUv

— DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2022

RALLYE-RAID / DAKAR 2022



MOTOS



Classement de l'étape 6 (Riyadh - Riyadh, spéciale de 620 km, dont 404 km de spéciale, neutralisée après 101 km) - Vendredi 7 janvier 2022



8-

Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 4'10”



Classement général (après 6 étapes sur 12)

4-

Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 7'43”

A la veille de la journée de repos pour tout le monde, l'organisation a dû un temps penser à ne pas donner le départ des motos. Le parcours emprunté la veille par les autos et les camions était en effet très fortement dégradé et la piste pas loin d'être totalement impraticable par endroits., avec 2'26” d'avance sur son poursuivant au moment où les organisateurs ont estimé qu'il valait mieux ne pas laisser se poursuivre l'étape plus longtemps et ont préféré inviter tous les concurrents à regagner le bivouac : Sam Sunderland (GasGas), coéquipier de Sanders et leader du classement général.Si le Britannique conserve les commandes, avec désormais 2'39” d'avance sur l'Autrichien Matthias Walkner (KTM),Huitième au moment de la neutralisation, le Nordiste, encore dauphin de Sunderland (à seulement quatre secondes) trois jours jours plus tôt, recule à la quatrième place.2- Sam Sunderland (GBR/GasGas) à 2'26”3- Matthias Walkner (AUT/KTM) à 2'36”4- Pablo Quintanilla (CHL/Honda) à 3'15”5- Ricky Brabec (USA/Honda) à 3'19”......2- Matthias Walkner (AUT/KTM) à 2'39”3- Daniel Sanders (AUS/GasGas) à 5'35”5- Pablo Quintanilla (CHL/Honda) à 17'44”...