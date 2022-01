Dakar (motos/E5) : Price l'emporte, Sunderland toujours en tête

Double vainqueur de l'épreuve (en 2016 et 2019), Toby Price (KTM) n'avait pas encore fait parler de lui sur ce Dakar 2022. C'est chose faite depuis jeudi et la 5eme étape, disputée atour de Riyadh sur 346 km de spéciale, qui a vu l'Australien devenu il y a cinq ans le premier non-européen à triompher chez les motos s'imposer devant l'ancien pilote MotoGP Danilo Petrucci (KTM), déjà très en vue la veille (troisième de l'étape) et arrivé deux secondes avant le Botswanais Ross Branch (Yamaha). Ce dernier a lui-même devancé le quatrième du jour le Chilien Jose Ignacio Cornejo (Honda) de trois secondes lors de cette étape que Price, désormais 12eme au général (à 31'19” de Sunderland) avait démarrée en 27eme position.

Van Beveren perd encore du terrain

Arrivé en treizième position à plus de douze minutes de l'Australien, Sam Sunderland (GasGas) conserve les commandes du classement général, avec un peu moins d'avance sur son dauphin autrichien et ex-coéquipier Matthias Walkner (KTM), revenu à 2'29” de son rival au prix de sa 12eme place du jour. En revanche, le Britannique a repris une minute à Adrien Van Beveren, 16eme de cette étape. Le Français reste troisième du classement, mais avec désormais 5'59” de retard sur le leader quand il avait profité de la 3eme étape mardi pour revenir dans le sillage de Sunderland, qui ne le devançait alors que de quatre secondes à l'époque. Depuis, le Britannique spécialiste lui aussi d'enduro a repris ses distances.



RALLYE-RAID / DAKAR 2022

MOTOS

Classement de l'étape 5 (Riyadh - Riyadh, 560 km dont 346 km de spéciale) - Jeudi 6 janvier 2022

1- Toby Price (AUS/KTM) en 3h19'32”

2- Danilo Petrucci (ITA/KTM) à 4'14”

3- Ross Branch (BOT/Yamaha) à 4'16”

4- Jose Ignacio Cornejo (CHL/Honda) à 4'19”

5- Ricky Brabec (USA/Honda) à 5'46”

...

16- Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 13'22”

...



Classement général (après 5 étapes sur 12)

1- Sam Sunderland (GBR/GasGas) en 19h01'50”

2- Matthias Walkner (AUT/KTM) à 2'29”

3- Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 5'59”

4- Daniel Sanders (AUS/GasGas) à 8'01”

5- Skyler Howes (USA/Husqvarna) à 13'36”

...