Joan Barrera Bort 🇪🇦 gano la 2da Etapa del #Dakar2022 en Motos.

Kevin Benavides 🇦🇷 3ro. pic.twitter.com/sTZLduhs6o

— Puro Automovilismo (@TAutomovilismo) January 3, 2022

RALLYE-RAID / DAKAR 2022



MOTOS



Classement de l'étape 2 (Ha'il - Al Qaisumah, 568km dont 338km de spéciale) - Lundi 3 janvier 2022

8-

Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 11'34”

Classement général (après 2 étapes sur 12)

2-

Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 2'51”

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas sur ce Dakar 2022.à l'issue de l'étape 2, ce lundi entre Ha'il et Al Qaisumah. L'Autrichien, qui s'est perdu après environ 150 kilomètres, ne gardera pas un bon souvenir de cette journée qu'il avait lancée en tant qu'ouvreur de l'étape et qui a marqué l'arrivée des premières dunes du parcours., tandis queLe Français, huitième de cette étape à plus de onze minutes (11'34”) de Barreda, réalise en effet l'autre belle opération du jour en s'installant à la deuxième place du classement. Le vainqueur du jour fait son retour parmi les dix premiers, mais il est encore très loin (à 20'25”) de Sunderland, la faute à ses quarante minutes perdues dimanche. Délogé des commandes, l'Australien Daniel Sanders (Gas Gas Factory), seulement 22eme lundi, rétrograde en troisième position, à 3'29” de Sunderland.2- Sam Sunderland (GBR/Gas Gas Factory) à 5'33”3- Kevin Benavides (ARG/KTM) à 5'54”4- Skyler Howes (USA/Husqvarna) à 6'16”5- Toby Price (AUS/KTM) à 7'......3- Daniel Sanders (AUS/Gas Gas Factory) à 3'29”4- Matthias Walkner (AUT/KTM) à 4'08”5- Skyler Howes (USA/Husqvarna) à 9'59”...