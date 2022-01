Dakar (motos) : Après sa chute, Daniel Sanders souffre de plusieurs fractures

Daniel Sanders a dit adieu à une potentielle première victoire sur le Dakar. Vainqueur de trois étapes depuis le départ de l’épreuve le 1er janvier dernier, le pilote australien a été contraint à l’abandon à la suite d’une violente chute intervenue ce dimanche à l’occasion du parcours de liaison menant au secteur chronométré de la septième étape de l’épreuve, disputée entre Riyad et Al-Dawadimi, dont il ouvrait la voie en tant que leader du classement général. Le pilote australien a été immédiatement transporté vers un hôpital. Si les premières informations étaient positives, le diagnostic est finalement lourd pour celui qui a terminé quatrième du mythique rallye-raid l’an passé. En effet, le vainqueur du prologue puis des première et sixième étapes du Dakar 2022 souffre de fractures au niveau du coude gauche mais également du poignet gauche, selon les informations rendues publiques par son équipe Gasgas.

Sanders prochainement opéré au niveau du coude



Des blessures qui vont nécessiter une hospitalisation plus longue pour l’Australien afin d’effectuer des examens complémentaires mais également une première intervention chirurgicale au niveau du coude touché, prévue ce lundi. Candidat au titre lors d’un Dakar qui est la première manche du nouveau championnat du monde de rallye-raid, Daniel Sanders a laissé les commandes du classement général au Français Adrien van Beveren. Admettant avoir vécu « une journée un peu difficile », le pilote de l’écurie Yamaha a eu un mot pour son adversaire à l’issue de la spéciale dont il a pris la dixième place à un peu plus de dix minutes de José Ignacio Cornejo Florimo, vainqueur du jour et neuvième du classement général. « Je tiens également à apporter mon soutien à Daniel, qui a subi une grosse chute aujourd’hui (dimanche), a ainsi déclaré le natif de Hazebrouck, qui pourrait succéder au palmarès à Cyril Despres, dernier Français vainqueur de l’épreuve en 2013.