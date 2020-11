Dakar : Les organisateurs ont levé le voile sur le parcours 2021

S’il était acquis que le Dakar 2021 allait effectuer une grande boucle autour de Djeddah, en Arabie Saoudite, le détail des étapes n’était pas encore connu. David Castera, directeur de l’épreuve, et ses équipes ont mis un terme au mystère ce mercredi à cinq semaines du départ prévu le 2 janvier prochain. Une épreuve qui démarrera par un prologue autour de Djeddah qui permettra d’établir l’ordre de départ de la première étape qui emmènera la caravane vers Bisha sur 622 kilomètres dont 277 de spéciale sur des pistes avec certains passages caillouteux. Toutefois, ce qui fait le sel du Dakar, ce sont les dunes et il ne faudra pas attendre très longtemps.

A l’occasion des 685 kilomètres dont 457 de spéciales menant de Bisha à Wadi Ad-Dawasir, les participants auront droit à un secteur d’une trentaine de kilomètres dans le sable jaune, voire blanc. Le thème sera le même pour la 3eme étape autour de Wadi Ad-Dawasir. Les pilotes rallieront ensuite la capitale de l’Arabie Saoudite, Riyad, via une étape très longue (813 kilomètres dont 337 de spéciale) de transition. Les dunes seront de retour le 7 janvier entre Riyad et Buraydah puis le lendemain pour rejoindre Ha’il et la journée de repos le 9 janvier.





Des pièges du début jusqu’à la fin



Du repos, les équipages et les pilotes en auront besoin car, entre Ha’il et Sakaka, il sera question d’une étape marathon. A l’occasion des 737 kilomètres dont 471 de spéciales, ils seront absolument seuls et ne pourront pas bénéficier d’une quelconque assistance, sauf un adversaire qui se montrera magnanime. Une étape marathon qui se poursuivra le lendemain entre Sakaka et Neom pour rallier les bords de la Mer Rouge. Le passage du Dakar dans cette ville futuriste du nord-ouest de l’Arabie Saoudite se prolongera le 12 janvier avec une étape exigeante sur des pistes sablonneuses qui feront suite à un début d’étape sur le littoral. La descente plein sud pour revenir à Jeddah passera d’abord par Al-Ula avec des passages montagneux et du sable mais le plus grand défi est déjà prévu pour le 14 janvier, à la veille de l’arrivée du rallye-raid.

Entre Al-Ula et Yanbu, sur la spéciale la plus longue de l’épreuve (511 kilomètres), il sera encore question de dunes sur une centaine de kilomètres dans une zone où gagner, mais surtout perdre, le Dakar sera encore possible. La dernière étape, longue de 452 kilomètres dont 225 de spéciale, sera un ultime piège avant la ligne d’arrivée tracée au bord de la Mer Rouge. Au total, les participants devront faire face à 7646 kilomètres dont 4767 de spéciales sur un parcours renouvelé à 90% par rapport à l’édition 2020, la première organisée en Asie.

RALLYE-RAID / DAKAR

Parcours de l’édition 2021

Samedi 2 janvier : Prologue (11km) à Djeddah

Dimanche 3 janvier : 1ere étape - Djeddah-Bisha (622km dont 27km de spéciale)

Lundi 4 janvier : 2eme étape - Bisha-Wadi Ad-Dawasir (685km dont 457km de spéciale)

Mardi 5 janvier : 3eme étape - Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir (630km dont 403km de spéciale)

Mercredi 6 janvier : 4eme étape - Wadi Ad Dawasir-Riyad (813km dont 337km de spéciale)

Jeudi 7 janvier : 5eme étape - Riyad-Buraydah (625km dont 419km de spéciale)

Vendredi 8 janvier : 6eme étape - Buraydah-Ha'il (655km dont 485km de spéciale)

Samedi 9 janvier : Journée de repos à Ha'il

Dimanche 10 janvier : 7eme étape - Ha'il-Sakaka (737km dont 471km de spéciale)

Lundi 11 janvier : 8eme étape - Sakaka-Neom (709km dont 375km de spéciale)

Mardi 12 janvier : 9eme étape - Neom-Neom (579km dont 465km de spéciale)

Mercredi 13 janvier : 10eme étape - Neom-Al-Ula (583km dont 342km de spéciale)

Jeudi 14 janvier : 11eme étape - Al-Ula-Yanbu (557km dont 511km de spéciale)

Vendredi 15 janvier : 12eme étape - Yanbu-Djeddah (452km dont 225km de spéciale)