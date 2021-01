Price nouveau leader

RALLYE-RAID / DAKAR 2021

6eme étape motos - Al Qaisumah - Ha'il (638 km, dont 448 km de spéciale) - Vendredi 8 janvier 2021

5- Matthias Walkner (AUT/KTM) à 3'14

6- Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) à 3'33

Classement général motos après 6 étapes (sur 12)

6eme étape autos - Al Qaisumah - Ha'il (638 km, dont 448 km de spéciale) - Vendredi 8 janvier 2021

Stéphane Peterhansel - Edouard Boulanger (FRA-FRA/Mini) à à 7'34

5- Brian Baragwanath - Taye Perry (AFS-AFS/Century) à 19'16

Classement général autos après 6 étapes (sur 12)

Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA-FRA/Mini) en 22h14'03

Brian Baragwanath - Taye Perry (AFS-AFS/Century) à 1h50'32

Et de trois pour Joan Barreda (Honda) ! Depuis lundi, le pilote espagnol a pris l'habitude de remporter une étape sur deux. En clair : Barreda gagne quand il n'ouvre pas la route. C'était le cas vendredi et, entre Al Qaisumah et Ha'il à l'occasion d'une 6eme étape amputée d'une centaine de kilomètres et courue intégralement sur du sable. Barreda a dépassé le Botswanais Ross Branch (Yamaha) à mi-course et conservé 13 secondes d'avance sur le deuxième du jour sur la ligne d'arrivée, tandis que l'Australien Daniel Sanders (KTM), qui participe pour la première fois à l'épreuve, signe son deuxième podium depuis le départ.Le vainqueur du jour, de son côté, profite de cette troisième victoire d'étape pour se replacer au classement général, en 7eme position, à plus de 6 minutes(Honda), héroïque la veille. Côté français, si Adrien Van Beveren (Yamaha) s'est rassuré en terminant aux portes du Top 5, Xavier de Soultrait (Husqvarna), qui avait toujours terminé dans les dix premiers depuis le départ, a vu sa belle série s'interrompre vendredi. Le pilote de Moulins contraint de payer sa place pour participer recule au 5eme rang du général.Ross Branch (BWA/Yamaha) à 13”Daniel Sanders (AUS/KTM) à 53”Ricky Brabec (USA/Honda) à 2'24...Kevin Benavides (ARG/Honda) à 2'16Jose Ignacio Cornero (CHL/Honda) à 2'57Ross Branch (BOT/Yamaha) à 3'41Xavier de Soultrait (FRA/Husqvarna) mtAprès les états d'âme, la révolte. Vingt-quatre heures après son coup de gueule contre les conditions de ce Dakar 2021, qu'il juge inadmissible (« Cette édition ressemble davantage à un gymkhana qu’à un rallye-raid (...) Ce n’est pas le Dakar »),L'Espagnol et triple vainqueur de l'épreuve s'est montré plus rapide que tout le monde sur le sable saoudien à bord de sa mini. Troisième vendredi, Nasser Al-Attiyah (Toyota) a repris 18 secondes à Stéphane Peterhansel (Mini), quatrième de cette étape et toujours leader du classement provisoire à la veille de la journée de repos de samedi à Ha'il. « El Matador » conserve la troisième place.Yazeed Al Rahji - Dirk Von Zitzewitz (SAU-ALL) à 4'03Nasser Al-Attiyah -(QAT-/Toyota) à 7'16...Nasser Al-Attiyah-(QAT-/Toyota) à 5'53Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Mini) à 40'39Giniel De Villiers - Alex Bravo (AFS-ESP/Toyota) à 2h12'12