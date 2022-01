Dakar : Le pilote français Philippe Boutron gravement blessé après une explosion

C’est dans un climat particulier que l’édition 2022 du Dakar a démarré ce dimanche. En effet, alors que Nasser Al-Attiyah chez les autos et Scott Sanders chez les motos ont dominé le premier secteur chronométré permettant de définir l’ordre de départ pour ce dimanche, le directeur du rallye-raid a confirmé ce dimanche dans un entretien accordé à France Info qu’un incident grave a eu lieu ce jeudi à Djeddah alors que les vérifications techniques préalables au lancement de l’épreuve avaient lieu. Engagé par l’équipe Sodicars pour ce qui devait être son neuvième Dakar, Philippe Boutron a été gravement blessé à une jambe par l’explosion d’un engin sous un véhicule d’assistance de sa formation, dont le plancher a été troué alors que les airbags se sont déclenchés. « Un véhicule d’assistance de la Team Sodicars, en sortant de l’hôtel, a été immobilisé d’un coup, une explosion sûrement, et le véhicule a pris feu, a déclaré David Castera au micro de France 4. Il y avait six personnes à bord, parmi eux un blessé, Philippe Boutron, qui a une blessure très grave à la jambe. »

Boutron prochainement rapatrié, la sécurité du Dakar renforcée

Egalement président du club de football de l’US Orléans et 33eme du classement général de l’édition 2021 du rallye-raid, Philippe Boutron a été immédiatement pris en charge et opéré en urgence à Djeddah. « Il va mieux et il devrait rentrer en France dans les prochains jours, a ajouté David Castera. On pense évidemment bien à lui en ce moment. » En raison de l’incertitude concernant les circonstances de cet incident et afin de parer à toutes les éventualités, les autorités saoudiennes et les organisateurs du Dakar ont convenu de renforcer la sécurité autour de l’épreuve, qui doit se conclure le 14 janvier prochain à Djeddah. « Dans ce contexte, les autorités saoudiennes se sont mobilisées et mènent une investigation très poussée, a confirmé le directeur de l’épreuve. Dans l’attente d’une réponse, on ne peut pas exclure un acte de malveillance, donc on a décidé avec les autorités d’augmenter très forcement les mesures de sécurité sur le rallye. » Malgré le contexte, la course a ainsi pu démarrer ce dimanche entre Djeddah et Ha’il, avant que les concurrents n’entrent réellement dans le vif du sujet dès ce dimanche, avec une spéciale longue de 333km autour d’Ha’il.