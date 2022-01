Dakar : La météo force l'annulation de l'étape marathon

C’est un des rendez-vous traditionnels du Dakar. Chaque année, les organisateurs mettent en place une étape dite « marathon » qui impose aux concurrents de se passer d’assistance entre deux jours de course. Toutefois, afin de bousculer les habitudes des participants à la 44eme édition du mythique rallye-raid, il avait été annoncé dès la présentation du parcours que cette étape particulière serait dès le début de l’épreuve, lors de la deuxième étape entre Ha’il et Al-Artawiyah puis lors de la troisième tracée entre Al-Artawiya et Al-Qaisumah. « C'est plus une question de logistique qu'autre chose. Il faut une étape marathon et j'ai décidé de la mettre là, avait confié en novembre dernier au magazine britannique Autosport le directeur du Dakar David Castera. Je ne pense pas que ça bouleversera les choses. Ça tombe très tôt mais ça va. Ce n'est pas pour piéger les concurrents. » Ces derniers ne devront finalement pas faire face à ce piège qui a été purement et simplement retiré du parcours.

La pluie perturbe les plans



En effet, peu après l’arrivée de l’étape 1B de cette édition 2022 du Dakar, remportée par Daniel Sanders chez les motos et Nasser Al-Attiyah chez les autos, les organisateurs ont annoncé qu’il n’y aura finalement pas d’étape marathon cette année. Une décision qui a été motivée par les fortes pluies qui se sont invitées sur le parcours du rallye-raid, notamment à Al-Artawiyah. Le bivouac où l’ensemble des concurrents devait s’installer ce lundi est inondé et ne pourra donc pas être utilisé. En conséquence, le parcours de cette 2eme étape du Dakar 2022 sera modifié, avec la conclusion du parcours de liaison consécutif aux 338 kilomètres de spéciale marqués par les premiers cordons de dunes qui sera finalement à Al-Qaisumah. Les concurrents auront ainsi accès à l’ensemble de leur assistance en amont de la 3eme étape, dont le parcours devra également être remodelé pour s’adapter à l’absence de bivouac à Al-Artawiyah.