Dakar : K.Benavides titré chez les motos, premier doublé Honda depuis 24 ans

Honda attendait un doublé depuis 1987 !



📹 ¡EXPLOTÓ LA LLEGADA! @kmbenavides festeja la victoria en el #Dakar2021 en Motos después de haber sido segundo en la etapa 12. #CampeonesDakar en @Continental590 📻 pic.twitter.com/GwQeDAuI5a

— Campeones (@Campeonesnet) January 15, 2021

RALLYE-RAID / DAKAR 2021

12eme étape motos - Yanbu - Jeddah (447 km, dont 200 km de spéciale) - Vendredi 15 janvier 2021

1- Ricky Brabec (USA/Honda) en 2h17'02



2- Kevin Benavides (ARG/Honda) à 2'17

3- Matthias Walker (AUT/KTM) à 4'13



4- Daniel Sanders (AUS/KTM) à 7'11

5- Lorenzo Santolino (ESP/Sherco) à 10'31



...



Classement général final

Daniel Sanders (AUS/KTM) à 38'52



22-

Benjamin Melot (FRA) à 9h16'56

Chez les motos, le suspense était toujours total avant le départ de la 12eme étape, ce vendredi très tôt entre Yanbu et Jeddah. Kevin Benavides (Honda), encore impérial, y a coupé court. Menacé pour la victoire finale par Sam Sunderland (KTM), vainqueur de la spéciale de jeudi et remonté en deuxième position du même coup, ainsi que par Ricky Brabec (Honda), titré l'année dernière, le pilote argentin de 32 ans qui avait terminé 2eme du Dakar 2018 (son meilleur résultat) derrière l'Autrichien Matthias Walkner (KTM), 10eme cette année, aSunderland, grand perdant de cette dernière spéciale qui l'a vu abandonner toute chance de l'emporter à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, complète néanmoins le podium, à plus de quinze minutes du vainqueur, qui permet par la même occasion à Honda de triompher de nouveau dans l'épreuve. En revanche,En 1987, Cyril Neveu avait porté haut les couleurs de Honda en devançant Edi Orioli. Benavides et Brabec en ont fait de même vendredi. Historique !Benjamin Melot (FRA) à 26'08Ricky Brabec (USA/Honda) à 4'56Sam Sunderland (GBR/KTM) à 15'57Skyler Howes (USA/KTM) à 52'33